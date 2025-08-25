Marc sette bellezze per due, certezza Bez

Marc Marquez ne fa sette. Sette di fila, sette accoppiate Sprint-Gp, portando a casa anche la gara del Balaton Park. E ora lui e la Ducati sono davvero a un passo dalla conquista del Mondiale 2025. Che di sicuro arriverà nel mese di settembre. Da Misano in poi, insomma, specie in caso di zero punti del primo avversario, ovvero suo fratello Alex, Marquez potrà tenere pronta la bottiglia da stappare come campione del Mondo. Vedremo. "E dire che questa gara _ sorride Marc _ non è stata facile. Bezzecchi ne aveva e nella prima parte ha saputo gestire bene la moto. Mi ha fatto soffrire, poi ho iniziato Ad attaccarlo e alla fine…".

Alla fine lo squalo spagnolo ha beccato la preda Bez e messo la firma sulla decima gara del 2025. Già, 10 gare nella stessa stagione. Un passo micidiale. E sicuramente destinato ad essere corretto ancora. "Preferisco non pensare a questo _ dice _ e sempre più spesso mi dico: per favore, che nessuno mi svegli da questo sogno". Il duello con Bezzecchi è stato comunque il bello di questo Gp. Marco e l’Aprilia stanno girando a mille e il pilota non ha dubbi: "Sono felicissimo. Giornata fantastica. Ho dato tutto. Volevo ottenere il massimo e credetemi questo podio è davvero tanta roba. Voglio essere sincero e anche se per metà gara sono stato lassù e ho lottato, il passo che avevo non era sufficiente per continuare a chiudere Marquez e poi Acosta. Purtroppo sono due gare che inizio il weekend in salita e che alla fine pago questo quando si arriva alla chiusura della gara. Ma non importa. Questa Aprilia mi piace e stiamo facendo davvero ottime cose".

Ora Bezzecchi ha un obiettivo personale a cinque stelle: il terzo posto nella classifica mondiale. E quindi scavalcare Bagnaia. Il resto del Gp d’Ungheria racconta il secondo posto di Acosta che non ha corso rischi inutile e gestito la sua gara da campione vero. Quindi i messaggini di Bagnaia. Risultato ancora lontano dalle aspettative, ma qualche segnale di progresso con la Ducati 2025 c’è stato. Parola di Gigi Dall’Igna: "Pecco ha fatto una buona gara, ha guidato bene. Peccato solo per quel long lap penalty". Gara che si era aperta con un spavento assurdo per Enea Bastianini caduto, scivolato a terra in mezzo alla pista, poco dopo il semaforo verde, e per fortuna schivato da un gruppone di moto che stavano arrivando alle sue spalle. Spavento anche per un cameraman Dorna che nelle qualifiche è stato sfiorato dalla Ktm di Acosta schizzata nella sabbia e rimbalzata come un missile impazzito verso la postazione tv. Solo tanta paura e nessuna conseguenza. Morbidelli è stato a lungo nella bagarre dei migliori. C’ha provato, ha sfruttato al massimo le qualità della sua Ducati (la 2024). Il modo migliore per dire grazie alla Vr46 per il rinnovo del contratto. Infine un applauso a Luca Marini, il fratello di Vale, che ha fatto sognare Honda. Passo da numero uno. Voglia di tornare protagonista e un futuro che inizia a promettere bene. Bentornato Luca.