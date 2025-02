Marini. "L’Honda vi stupirà. Punteremo in alto. Il prototipo è nuovo»

La rincorsa è complicata. In Honda questo lo hanno capito bene nella stagione dell’addio a Marquez. Addio che in qualche modo è stato però un punto di partenza. Di ripartenza, guidato dal fratello di Valentino, Luca Marini (nella foto), bravo, attento e minuzioso nello sviluppare una moto che ora si prepara a vivere un 2025 più vicino possibile alle nuove potenze della MotoGp (Ducati, Aprilia, Ktm). Marini e Joan Mir, hanno così alzato il sipario sulla Honda RC213V puntando forte su uno step che dovrà essere decisivo per tornare a vincere.

"Sappiamo come lavora la Honda – ha spiegato Marini – e nella prima parte della stagione proveremo un prototipo completamente nuovo, a partire dai test di Sepang. Ma penso che, seguendo la strada che abbiamo preso nella seconda parte dell’anno scorso e seguendo i nostri feedback, possiamo iniziare la stagione ad un buon livello, che però non sarà ancora abbastanza per i risultati a cui ambiamo. Dopo la prima parte della stagione, verso metà, credo che sarà un buon momento per provare a fare qualcosa di meglio, con un pacchetto più competitivo. Ma per farlo bisogna prendere la direzione giusta e non è mai facile".

Altro momento... storico, Honda non ha più lo sponsor Repsol quello che aveva accompagnato i successi di Rossi e poi di Marquez.

Ri.Ga.