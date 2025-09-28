MotoGp, Marquez di nuovo campione 2000 giorni dopo: “Inizia la mia seconda vita”

Motegi, 28 settembre 2025 – E’ iniziata la seconda vita di Marc Marquez. Il nono titolo mondiale, conquistato aritmeticamente con il secondo posto a Motegi in Giappone, chiude un periodo difficile, partito con l’infortunio a Jerez nel 2020 in piena pandemia e fatto di quattro operazioni al braccio. Dopo tante complicazioni sia fisiche che tecniche, con una Honda caduta in crisi, Marquez ha ritrovato se stesso in Ducati, prima in Gresini e poi nel team ufficiale con cui ha conquistato il mondiale 2184 giorni dopo l’ultimo. Sono nove, come Valentino Rossi, ma con questa prepotenza Marc ne potrebbe vincere altri e arrivare in doppia cifra. E’ la rinascita.

Marquez: “Giornata perfetta”

Un filo rosso, colore non a caso, che lega Marc Marquez, Ducati e Honda. Il numero 93 ha vinto il mondiale in Giappone, casa dell'ala dorata, tra l'altro con Joan Mir sul podio, terzo, dietro ai due ducatisti ufficiali. Insomma, un trionfo in una giornata perfetta e che ha riportato pure Honda nelle posizioni di vertice: "Vincere il titolo qui in Giappone con i ragazzi di Honda sul podio è bellissimo – le parole di Marquez a Sky Sport – A fine gara ho controllato se Mir fosse ancora terzo. E' una giornata perfetta. Inizia la mia seconda vita in cui devo lottare con piloti più giovani. E' una esperienza diversa ma sempre bella". Sono stati anni tribolati per Marquez. La caduta di Jerez è stata uno spartiacque ma dopo cinque anni la pace è stata ritrovata. E' il giorno della gloria, non dei pensieri: "Non voglio pensare sennò mi viene male dentro. Sono in pace con me stesso – ancora Marc – Mi sono infortunato e ho sbagliato a tornare subito in pista. Fu una mia decisione, con troppa fretta. Oggi sono di nuovo in pace con me stesso". A coronare la giornata pure il ritorno alla vittoria domenica per Pecco Bagnaia, in una doppietta con finale thriller visto il fumo che usciva dallo scarico basso della Desmosedici del pilota italiano. Ha rischiato la squalifica, sarebbe stata una beffa: "Non mi sono accorto di nulla, se non che sentivo di uscire più piano dalle curve – il racconto di Bagnaia – Dobbiamo capire cosa è successo, io non lo so. Ci mancava solo che mi avessero squalificato. Non l'avrei presa bene". Ma adesso per Pecco parte la rincorsa al 2026. Il 2025 è stato sostanzialmente buttato, ma almeno il finale di stagione ha consentito di capire cosa non andava. E' un nuovo inizio anche per lui, con un pizzico di rammarico: "E' un peccato non aver potuto sfruttare prima il nostro potenziale. Questo è il primo weekend dove mi sono sentito a posto e abbiamo fatto paura. Dopo un anno così era difficile immaginare di trovare una quadra ed è meglio tardi che mai. Oggi ho proprio goduto". Tra una settimana in Indonesia per nuove conferme.