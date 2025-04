Marquez domina la Sprint del Gp di Jerez, Bagnaia terzo sul podio

Marquez (Marc) primo, Marquez (Alex) secondo, Bagnaia terzo: stesso podio e stessa storia. Anche in Spagna, dove la Sprint del Gp di Jerez di emozioni vere e proprie ne ha regalate soltanto una, dopo appena una manciata di curve, quando l’outsider del weekend, ovvero Quartararo non ha retto al primo attacco di Marc, ha staccato lungo e male ed è finito nella ghiaia. Polverizzando, nel verso senso della parola, le speranze (nostre) di poter almeno vivere una Sprint meno noiosa e polverizzando anche quella pole che il francese era riuscito a prendersi al mattino con una Yamaha che (davvero) sembra vicinissima a tornare la moto da numeri uno che si era persa nel tempo dei tempi.

Quartararo, di sicuro, ci riproverà oggi a far pesare agli avversari quella pole, bella, straordinaria e meritata, anche se la coppia dei fratelli Marquez ha una voglia matta di continuare quella corsa da numeri uno (in coppia). Oggi nella gara di Jerez, come di fatto era stato in tutti (Austin escluso) i primi Gp del 2025.

E Bagnaia? Terzo tempo nelle qualifiche (quindi in prima fila accanto a Quartararo e Re Marc) e terzo – come detto – sul podio della Sprint.

"Come del resto sta succedendo spesso – parole di Pecco –. In queste gare dove parto arrivo, è difficile che riesca a superare o comunque faccio fatica a trovarmi nella situazione di poter sorpassare. Parto e mi trovo sempre da sette decimi a un secondo dal pilota davanti e quando provo ad avvicinarmi inizio ad avere grossi problemi con la gomma anteriore". Insomma, Bagnaia non riesce – comprensibilmente – a fare buon viso a cattivo gioco e il mini-podio che sembra diventata la sua casa del 2025 comincia a stargli stretto.

Opposte le sensazioni di Marquez che tornando a vincere sulla pista di Jerez (con un tifo spagnolo, da stadio) ha cancellato il tabù della sfortuna che lo legava a questa pista, dove con la caduta del 2020 iniziò il suo calvario lungo tre stagioni. Tanbù resettato e non solo. Ieri, infatti, Marc si è tolto la soddisfazione di vincere davanti a Valentino Rossi, arrivato a Jerez per seguire le prestazioni (buonissime) dei suoi Morbidelli e Di Giannantonio.

Un ultimo dato: la Sprint si è chiusa con il record di sei Ducati nelle prime sei posizioni. Il primo... extra-Desmo è stato Vinales con la Ktm satellite seguito dall’Aprilia di Marco Bezzecchi.

Il programma. Oggi warmup MotoGp (9.35) e poi le gare: Moto3 ore 11; Moto2 ore 12.15; MotoGp ore 14. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.