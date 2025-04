Marquez gioca in difesa: “Bagnaia e Alex migliori di me in Qatar”

Losail, 10 aprile 2025 – Marc Marquez gioca in difesa, fa pretattica prima del weekend in Qatar. Vero è che quella di Losail non è la sua pista preferita, ha vinto una sola volta nel 2013, ma dall’altro lato l’inizio di stagione lo ha issato come il pilota più veloce della top class, al netto della caduta di Austin. Eppure, alla vigilia del weekend il numero 93 ha voluto scaricarsi di dosso un po’ di pressioni e messo nel ruolo di favoriti il fratello Alex Marquez e il compagno di box Pecco Bagnaia. L’altra notizia del fine settimana è il ritorno di Jorge Martin, il campione 2024 che ha bisogno di macinare chilometri sulla sua Aprilia.

Marquez: “So perché sono caduto. Pecco qui migliore”

Marc Marquez aveva di fatto dominato i primi tre gp. Nei primi due ha vinto tutto, a Austin gli è mancata la vittoria la domenica, ma era comodamente in testa ed è caduto. Di conseguenza, ha dimostrato di saper dominare su una Ducati che fin da subito ha sentito sua, a differenza di Bagnaia che ci ha messo un mese per trovare un primo feeling. Eppure, se chiedete a Marc un parere sulla pista di Losail vi dirà questo: “Qui in teoria Alex e Pecco sono migliori di me, i precedenti dicono questo”, le sue parole in conferenza stampa. Umiltà? Pretattica? Lo scopriremo. Molto chiaro, invece, su quello che è successo ad Austin. Il numero 93 era in testa, con margine, e forse ha avuto un attimo di rilassamento fatale. O almeno questa è la sua teoria: “Mi sono rilassato, so cosa è successo e ho capito l’errore. Ma in ogni caso la caduta non ha pregiudicato il nostro essere competitivi per le posizioni di vertice. Sono secondo a un punto dal leader ed ero in testa del gp con margine. Ricomincio da zero in Qatar e cercherò di fare il meglio possibile”. Anche Jorge Martin proverà a dare il meglio di sé dopo il lungo e doloroso infortunio. Il campione del mondo in carica ha ricevuto l’ok per prendere parte al weekend di Losail e per lui sarà un ritorno emozionante e senza particolari ambizioni di risultato. L’unico obiettivo è riassaporare la moto, testare il suo fisico e macinare chilometri, sperando che la condizione lo sorregga fino alla fine. Un nuovo inizio per l’alfiere Aprilia che sente l’emozione del ritorno: “Sono nervoso, ma felice di essere tornato – le sue parole – Sono stati mesi difficili e ho lavorato duro per esser qui. Darò il massimo, ma non so cosa aspettarmi. Non sono ancora al 100%”. Per lui, di fatto, ci sono stati solo tredici giri in pista con una Moto gp nel 2025 e in più l’Aprilia, da quei test invernali, è stata sviluppata e cambiata: “Devo adattarmi alla moto e fare giri. Sarebbe fantastico finire il weekend. Devo darmi tempo – ancora Jorge – Lo scopo è migliorare la condizione fisica, riprendere abitudine con la moto e tra due o tre mesi sarò in grado di capire se potrò lottare con i migliori”. E intanto l’Aprilia prova a raggiungere Ducati. Jorge è ottimista: “Devo capire la moto, ma vedo potenziale e possiamo chiudere il gap. Vedo Aprilia più vicina rispetto a Ducati e il team ha già iniziato a fare sviluppi. Anche per questo per me la moto sarà completamente nuova”.

Leggi anche - Bagnaia: "So di aver vinto per la caduta di Marquez. Losail mi piace"