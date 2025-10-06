Marquez spegne le polemiche su Bezzecchi che lo ha travolto: “Nessun rancore”

Bologna, 6 ottobre 2025 – Può succedere di sbagliare, ma nel mondo del motociclismo vige ancora una sorta di guerra mediatica tra i tifosi di opposte tifoserie. Si parla di Marc Marquez e Valentino Rossi, due che spostano migliaia di seguaci in giro per le piste di tutto il mondo ma soprattutto sui social. Ovviamente, stavolta il bersaglio è stato Marco Bezzecchi, colpevole di aver fatto cadere Marc a Mandalika con annesso infortunio alla clavicola. Staccata azzardata, nel tentativo di recuperare in fretta, e patatrac combinato. Marquez ha avuto la peggio e una ulteriore tac stabilirà con precisione l’entità del suo infortunio in vista dei prossimi gp. Così, sono partiti gli attacchi a Bez, una delle punte di diamante dell’Academy di Rossi, perché quella rivalità di dieci anni fa non si è mai sopita. E’ terminata in pista, con Rossi che è passato alle auto, ma non fuori e anche in questa stagione si è visto. A Misano, infatti, la caduta in Sprint Race del numero 93 aveva scatenato le esultanze di qualche tifoso giallo sulle tribune del gp di casa, con annessa risposta di Tardozzi e Marquez sul podio. Stavolta, però, il campione del mondo ha voluto subito frenare qualche suo fan esagitato.

Marquez: “Nessun rancore, non lo ha fatto apposta”

Se c'è stato qualcuno nel mondo di Marc Marquez che abbia pensato che Marco Bezzecchi possa averlo fatto cadere apposta, chiaramente sta sbagliando ed esagerando. I social amplificano oltremodo la rabbia delle persone che possono trovare tante piattaforme per sfogarla, senza limiti, restrizioni, buon senso. Un problema dei tempi moderni, ed è anche compito dei protagonisti mettere subito a tacere certe esternazioni. O almeno provarci. Lo ha fatto Marc Marquez, con un messaggio social distensivo con l'intento di prevenire una nuova polemica: "Non è il modo migliore per festeggiare il campionato, ma queste sono le corse. Per favore, nessun rancore nei confronti di Marco, nessuno lo fa apposta. Grazie per tutto il vostro sostegno", ha scritto lo spagnolo. L'errore di Bez è stato evidente, ma può succedere. Non a caso, lo stesso pilota Aprilia si è subito scusato con il collega e lo ha fatto anche a mezzo social con un messaggio chiaro e inequivocabile: "Oggi ho fatto un errore e purtroppo ho coinvolto anche Marc. Sono molto dispiaciuto, mi scuso con lui e con tutto il suo staff. Ora è tempo di sistemare gli acciacchi. A presto. Scusatemi", le sincere parole di Bezzecchi. Insomma, si sono chiariti subito i due piloti e non c'è mai stata traccia polemica dopo la caduta: lo stesso dovrebbero fare i tifosi, soprattutto nei confronti di chi viaggia a trecento orari e che cadendo rischia di farsi male. Resta, però, una eterna sfida tra gialli e rossi anche ora che il Dottore non è più in pista a battagliare. E dire che sono passati dieci anni. Prima o poi la questione andrebbe risolta…