Martin, che paura. Molte fratture. Investito da Di Giannantonio in Qatar: “Poteva andare peggio”

Bologna, 14 aprile 2025 – Un 2025 da dimenticare per Jorge Martin. Il campione del mondo in carica, che aveva saltato i primi Gp in seguito alla caduta nei test pre stagionali di Sepang, ha rischiato grosso nella gara di rientro a Losail in Qatar. L’obiettivo del weekend era terminare il programma fino a domenica, ma proprio a pochi giri dal termine della gara lunga lo spagnolo è uscito oltre il cordolo di curva nove e, nel tentativo di rientrare, ha perso il controllo della moto cadendo al suolo, con Fabio Di Giannantonio che non è riuscito a evitarlo colpendolo sul fianco destro. Una brutta caduta e tanta paura, anche se Martin è sempre rimasto cosciente.

Una volta trasportato in ospedale, gli esami a cui si è sottoposto Jorge Martin hanno evidenziato una contusione costale sul lato destro con pneumotorace, fortunatamente senza problemi agli arti, con minima soffusione pleurica, e otto fratture degli archi costali posteriori più tre fratture costali agli archi laterali.

Martin sarà nuovamente controllato nei prossimi giorni per avere un quadro ancora più chiaro della situazione e attualmente i tempi di recupero sono ancora indefiniti. Ma prima di pensare al suo ritorno c'è una assoluta priorità: la salute. Effettivamente, vedendo la dinamica della caduta, c'è stato il concreto rischio di conseguenze molto più gravi. Lo stesso pilota spagnolo ha pubblicato sui social una prima foto dall’ospedale, con un messaggio molto chiaro: “Grazie a Dio, perché poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornato”.

Per Martin ancora qualche giorno di ospedale con necessità di drenaggio in aspirazione e dovrà restare in osservazione fino alla risoluzione del pneumotorace. Insomma, un'altra butta botta per Jorge e per Aprilia. Pure Di Giannantonio, incolpevole, si spaventato: "È stata la scena più brutta della mia vita”.

Quello in Qatar è il terzo infortunio del 2025 di Martin. Come detto, inizio choc con l’highside di Sepang con frattura della mano destra e intervento chirurgico, poi nella fase di recupero, quando sembrava pronto a rientrare, secondo infortunio in allenamento con una moto da supermotard e frattura alla mano sinistra e, infine, la caduta di Losail con le conseguenze sopra descritte.

Un 2025 nefasto per il campione in carica e per Aprilia che aveva scelto Jorge per incrinare il dominio Ducati e creare un progetto vincente anche per il titolo. Tutto rimandato al 2026. Nel frattempo, la vittoria di Marc Marquez a Losail lo rilancia in testa al mondiale 17 punti di vantaggio sul fratello Alex e 26 su Pecco, che ha limitato i danni la domenica dopo una brutta Sprint Race. Ora si torna in Europa a fine aprile con il gran premio di Spagna a Jerez dal 25 al 27 aprile.