Moto gp, Alex Marquez il favorito a Silverstone. Difficoltà con la Gp 25 per Bagnaia

Silverstone, 24 maggio 2025 – La Gp24 che funziona meglio della Gp25? Sì, pare proprio di sì. Ducati vive il paradosso di una moto nuova con qualche difetto e che solo l’enorme talento di Marc Marquez ha nascosto. A Silverstone, la moto vecchia di Alex Marquez è stata la più veloce, la più costante, la più docile sulle gomme e in Sprint Race la vittoria ha confermato l’analisi. E se Marc Marquez ha comunque chiuso secondo, prendendo punti importanti in classifica, Pecco Bagnaia è crollato negli ultimi giri, passando dal terzo al sesto posto praticamente senza possibilità di lottare. La gomma posteriore era morta, finita, così Di Giannantonio, Bezzecchi e Zarco lo hanno sorpassato con estrema facilità. Un grande problema per Pecco, che non solo non trova feeling all’anteriore, ma fatica a gestire il degrado gomma al posteriore, che da sempre è suo punto di forza. Con queste premesse, il favorito per il gp domenicale è dunque Alex Marquez, che può candidarsi come vero e unico rivale del fratello Marc nella corsa al titolo 2025.

Come è andato il weekend

Al venerdì miglior crono, e record della pista a Silverstone, per Alex Marquez in 1’57”295, con 47 millesimi su Fabio Quartararo, poi Jack Miller a 347 e Marc Marquez a 360 millesimi. Bagnaia aveva ottenuto l’accesso alla Q2 con il settimo tempo a 408 millesimi di ritardo, dietro anche a Bezzecchi e Di Giannantonio, mentre ottavo è stato Zarco a 446 millesimi, seguito da Rins a 524 e Aldeguer a 526. Al sabato mattina, nelle free practice 2, Fabio Quartararo si è fatto preferire in 1’59”031, in una sessione finalizzata al passo gara, che si preannuncia sul 58 alto, davanti a Marc Marquez di 146 millesimi e Alex Marquez di 392. Ancora a inseguire Bagnaia, sesto e distanziato di 724 millesimi dal francese. Nelle Q1, che mettevano a disposizione due posti per la Q2, buone cose dagli italiani Franco Morbidelli e Luca Marini, con i due migliori tempi in 1’52”209 per il pilota Honda e 1’58”299 per il pilota VR46, mentre sono rimasti fuori sia Mir che Acosta. Nella qualifica, invece, straordinaria pole positione per Fabio Quartararo con un incredibile 1’57”233 e 3 decimi di vantaggio su Alex Marquez, con Pecco Bagnaia buon quarto ma distanziato di 589 millesimi. Qualche problema in più per Marc Marquez, che non ha trovato un giro del tutto pulito e, soprattutto nell’ultimo tentativo, ha commesso un errore a Becketts dovendosi accontentare della quarta piazza a 681 millesimi.

La griglia di partenza

Fila 1 F. Quartararo A. Marquez F. Bagnaia Fila 2 M. Marquez F. Aldeguer J. Miller Fila 3 F. Di Giannantonio L. Marini J. Zarco Fila 4 F. Morbidelli M. Bezzecchi A. Rins Fila 5 J. Mir P. Acosta M. Oliveira Fila 6 R. Fernandez E. Bastianini M. Vinales Fila 7 B. Binder L. Savadori A. Espargaro Fila 8 S. Chantra

La Sprint Race

Sprint Race vinta da Alex Marquez, che ha lasciato sfogare il fratello Marc in avvio, subito da quarto a primo in un giro, ma la Gp24 gli ha permesso una gestione migliore delle gomme e alla ha preso il largo, battendo il fratello, che ha comunque mantenuto la vetta della classifica, e Fabio Di Giannantonio, in rimonta sul terzo gradino del podio. Nella terza casella c’era stato per trequarti di Sprint Pecco Bagnaia, ma il degrado al posteriore lo ha fatto precipitare al sesto, dietro anche Marco Bezzecchi su Aprilia e Johann Zarco su Honda.

Le dichiarazioni

Le difficoltà di Pecco Bagnaia sono evidenti. I problemi sono diffusi, partendo dall’anteriore, dove non riesce a staccare come l’anno scorso, passando dal posteriore, con un elevato consumo della gomma. Riunione lunga con gli ingegneri nel post gara, ma per ora non c’è una soluzione: “E’ difficile capire la situazione – le sue parole – Ho cercato di guidare al meglio, ma dopo cinque giri ho distrutto la gomma posteriore anche se storicamente sono tra i migliori a gestirla. Abbiamo un problema abbastanza evidente”. Per ora, l’unico dato certo, nel box di Bagnaia, è che la Gp25 non funziona come la Gp24: “Non va come vorremmo, ho dovuto parlare molto con il team e ho visto che anche la riunione di Marc è stata lunga – ancora Bagnaia – Qui l’unico che sta ottenendo risultati è Alex che ha la moto 2024. Io non la posso usare per regolamento e rispetto all’anno scorso non riesco a usare il freno come fanno gli altri”. Anche Marc Marquez vede il fratello andare più veloce di lui. Qualche rischio in avvio nel primo giro, poi quando Alex ha preso la testa è diventato insuperabile. Il numero 93 si è accontentato del secondo posto nella Sprint: “Sono partito aggressivo, con dei rischi nel primo giro. Non avevo altra scelta. Poi ho commesso un errore e ho provato a seguire Alex, ma lui era velocissimo nelle curve che sono miei punti deboli. Era più veloce e ho ottenuto il massimo”. Per effetto di questi risultati, Marc Marquez comanda ora con 180 punti, 19 in più del fratello e ben 56 in più di Bagnaia.

Favoriti e strategie

Stavolta, il favorito non è Marc. Alex Marquez si candida a essere grande protagonista anche nella gara domenicale, con la chance di accorciare ulteriormente in classifica e candidandosi come vero e unico rivale del fratello. Marc, dal canto suo, dovrà prendersi ancora un rischio al primo giro, parte quarto in griglia, per superare Bagnaia e Quartararo e gettarsi subito all'inseguimento del fratello. Nella lotta al podio, Bagnaia dovrà risolvere i problemi di usura al posteriore, la media potrebbe dargli una mano, ma attenzione a Di Giannantonio, Bezzecchi e Zarco in agguato. Quartararo, invece, ha bisogno di far durare la sua gomma perché spesso le sue partenze sono a razzo ma poi arriva un irrimediabile calo. Infine, le strategie. In Sprint Race si è corso con le soft, ma in gara lunga molto probabilmente serviranno almeno le medie.