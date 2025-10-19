Moto gp, Aprilia a quota 300 vittorie. Rivola: “Un riconoscimento per un brand unico”

Philip Island, 19 ottobre 2025 – Trecento vittorie nel motomondiale in quasi 40 anni. Raul Fernandez nel gp di Australia ha dato ad Aprilia un traguardo storico, iniziato con il primo successo nel 1987 con Loris Reggiani. Sono 300 per la casa di Noale che è la marca europea più vincente della storia. Un gran premio d’Australia da incorniciare per Aprilia che ha vinto ieri in Sprint Race con Marco Bezzecchi e vinto oggi in gara lunga con Raul Fernandez, ma sempre con un Bez sul podio nonostante due long lap penalty. Da due gp la RS-GP è la miglior moto al mondo, anche migliore dell’attuale Desmosedici Ducati.

Rivola: “300 vittorie un premio per tutta l’azienda”

Dicevamo della lunga storia di Aprilia. La prima vittoria risale al 1987 con Loris Reggiani in 250 e da lì è stata una scalata impressionante. La centesima affermazione è arrivata dodici anni dopo con Valentino Rossi nel gp di Welkom nella 250, come riporta Motorsport.com, mentre la duecentesima sette anni più tardi grazie a Mattia Pasini in 125 nel gran premio di Germania. Quasi diciannove anni dopo, invece, il successo numero 300 con il 24enne Raul Fernandez, vittorioso per il team Trackhouse sul tracciato di Philip Island. E’ una grande soddisfazione per la struttura, per il team, per l’amministratore delegato Massimo Rivola ma anche per la proprietà. Grazie agli investimenti di Piaggio sono arrivati gli attuali risultati nella top class, con una RS-GP sviluppata alla grande da Marco Bezzecchi stante l’assenza prolungata di Jorge Martin. La soddisfazione di Massimo Rivola: “Trecento vittorie sono un premio per la casa europea più titolata, sono un riconoscimento importante a un brand unico e a tutte le persone che a Noale hanno costruito la nostra storia e il nostro presente”. Come detto, sotto l’impulso di Piaggio: “Queste vittorie sono un premio anche per il Gruppo Piaggio che ha permesso ad Aprilia di diventare Factory Team nel 2022 – ancora Rivola – Da quel momento Aprilia è cresciuta di anno in anno con vittorie e podi e questa stagione lo dimostra con la grande crescita di Bezzecchi, che rappresenta al meglio il nostro spirito, e lo storico traguardo di Raul Fernandez”. E adesso si può guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo ed entusiasmo: “Le 300 vittorie e lo spirito di questo brand ci fanno guardare avanti con fiducia alla ricerca di risultati ancora più ambiziosi”. Tra sette giorni la Malesia per andare subito a caccia della vittoria 301. Leggi anche - Moto gp, Bagnaia duro: "Indescrivibile quanto sta accadendo"