MotoGp Aragon, Marquez dominante. Bagnaia in difficoltà: griglia di partenza e favoriti

Aragon, 7 giugno 2025 – Solo lui stesso può battersi, se dovesse incorrere in un errore. Non ci sono rivali per Marc Marquez ad Aragon, che è praticamente il suo giardino di casa. Il numero 93, dopo aver dominato il venerdì, ha fatto altrettanto al sabato, conquistando la pole position in qualifica e la gara sprint nel pomeriggio. Un autentico dominio. La superiorità è netta e conclamata e l’affare per il mondiale è ormai un gioco in famiglia col fratello Alex, che però si sta staccando sempre di più. Crisi nera per Pecco Bagnaia, che ha chiuso in un anonimo dodicesimo posto la gara sprint e continua a soffrire con la Gp25. Tra gli italiani a salvarsi è stato solo Franco Morbidelli quarto.

Griglia di partenza

Settima pole position per Marc Marquez ad Aragon, praticamente il circuito di casa. Quasi mai in discussione la prima casella per il numero 93 che ha rifilato oltre due decimi al fratello Alex Marquez e quasi tre a Franco Morbidelli, ottimo terzo, mentre Pecco Bagnaia si è ‘salvato’ con la quarta piazza a sei decimi di distanza (una enormità). In risalita le KTM con la quinta piazza di Pedro Acosta e la sesta di Brad Binder. Difficoltà per Marco Bezzecchi che è caduto in Q2 e nell'unico giro veloce si è piazzato solo ventesimo. Fila 1 M.Marquez A.Marquez F.Morbidelli Fila 2 F.Bagnaia P.Acosta B.Binder Fila 3 F.Aldeguer M.Vinales 9 F.Quartararo Fila 4 F. Di Giannantonio J.Mir J.Zarco Fila 5 R.Fernandez J.Miller A.Rins Fila 6 M.Oliveira E.Bastianini A.Fernandez Fila 7 L.Savadori M.Bezzecchi S.Chantra

Sprint Race

L’unica incertezza Marc Marquez l’ha avuta in avvio, finito terzo anche a causa di una entrata aggressiva di Pedro Acosta, ma nel giro di poche tornate si è sbarazzato di Morbidelli e poi, con maggiore resistenza, anche di Alex Marquez. Alla fine, Marquez ha preso margine e chiuso con 2 secondi sul fratello e quasi cinque su Aldeguer, con Morbidelli, calato nel finale, quarto a sei secondi. Il crollo vero è stato di Pecco Bagnaia, mai in gara, mai competitivo e addirittura dodicesimo a ben 14 secondi dal compagno di squadra. Peccato per Marco Bezzecchi. La sua gara è stata buona, ma a penalizzarlo è la casella di partenza (ventesimo), che rende improbabile una rimonta. Alla fine si è piazzato ottavo.

I favoriti e le strategie

Bisogna usare il singolare. E’ Marc Marquez il favorito assoluto della gara. Parte dalla pole, va più veloce di tre decimi rispetto agli altri e deve solo evitare errori. Ha passo, velocità, capacità di sorpassare e ritmo. Nessuno, sulla carta, lo può fermare. Per il podio c’è ovviamente il fratello Alex, che se lo giocherà con Aldeguer e Morbidelli, con Di Giannantonio e Acosta outsider. Tutto da verificare lo status di Bagnaia. Parte quarto, in teoria non male, ma stando alla sprint race il feeling con la Gp25 manca totalmente. Se non trova una soluzione rischia un’altra gara anonima. Per quanto riguarda le strategie, la scelta al posteriore, quella più delicata, dovrebbe essere tra soft e media.

MANUEL MINGUZZI