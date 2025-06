Moto Gp Assen, Quartararo il più veloce al venerdì. Quinto Bagnaia. Marquez cade due volte

Assen, 27 giugno 2025 - Yamaha in testa nel venerdì del gran premio di Olanda ad Assen. Fabio Quartararo è stato il più veloce nelle pre qualifiche con un Marc Marquez più in difficoltà del solito. La moto giapponese si è confermata forte nel time attack e il francese si candida alla pole, su un tracciato che ha livellato i valori e con Ducati meno dominante. Bene Pecco Bagnaia sul passo gara, e qualificato alla Q2, mentre il compagno Marc Marquez è caduto sia al mattino che al pomeriggio, con qualche acciacco di troppo. Veloce anche Marco Bezzecchi su Aprilia.

Quartararo in testa, Bagnaia c'è

Nella prima sessione del mattino, come sempre, test in ottica gara con Marc Marquez sempre tra i più veloci e con un passo di 1’32” basso. Il numero 93 è anche incappato in una caduta, perdendo il posteriore, ma senza conseguenze né in termini di fiducia dato il miglior tempo al mattino in 1’32”216 con tre decimi di vantaggio su Maverick Vinales. Il numero 93 ha però patito un leggero problema al gomito che ha provocato un indolenzimento al braccio sinistro. Nella classifica dei tempi, a seguire, Marco Bezzecchi a 354 millesimi e Pecco Bagnaia quarto a 393. Più staccati gli altri, Di Giannantonio ha strappato il quinto tempo a quasi sette decimi, di poco davanti a Fabio Quartararo e a un Alex Marquez più nascosto del solito a quasi 9 decimi di ritardo dal fratello.

In apertura di pre qualifiche caduta anche di Alex Marquez, a causa delle gomme fredde, e nei primi cinque minuti sbattono a terra anche Morbidelli, Zarco e Aldeguer. In termini di tempi, è stato Pecco Bagnaia ad aver approcciato bene la sessione con tempi attorno all’1’32”500, assieme a un competitivo Fabio Quartararo e all’amico Marco Bezzecchi su Aprilia. Ad abbassare i parametri ci ha pensato Marc Marquez avvicinando il muro dell’1’31” dopo circa venti minuti di sessione, ma il primo a riuscirci è stato Quartararo in 1’31”968 attorno a metà pre qualifiche. Poco dopo, una caduta di Ogura ha portato alla bandiera rossa a causa della rottura del serbatoio con annesso principio di incendio (pilota senza conseguenze). Finale di sessione con i time attack di accesso alla Q2. Marc Marquez è scivolato, sbattendo probabilmente le parti basse, e non ha potuto fare l’ultimo tentativo con gomma nuova tornando al box dolorante. Miglior tempo, dunque, ad appannaggio di Fabio Quartararo in 1’31”156, con 102 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, mentre terzo si è classificato un ottimo Pedro Acosta davanti a Marco Bezzecchi. Si sono qualificati alla Q2 anche Bagnaia quarto a 254 millesimi, poi Marc Marquez quinto a 299, settima la Ducati Pertamina di Di Giannantonio con Vinales ottavo su KTM e Morbidelli nono. L’ultimo posto disponibile, all’ultimo giro, è andato a Johann Zarco su Honda, che ha estromesso di un millesimo Raul Fernandez.

Classifica Pre Qualifiche

1 F. Quartararo 1’31”156

2 A. Marquez +0.102

3 P. Acosta +0.193

4 M. Bezzecchi +0.196

5 F. Bagnaia +0.254

6 M. Marquez +0.299

7 F. Di Giannantonio +0.372

8 M. Vinales +0.448

9 F. Morbidelli +0.592

10 J. Zarco +0.620 Fuori dalla Q2

11 R. Fernandez +0.621

12 F. Aldeguer +0.649

13 A. Rins +0.675

14 M. Oliveira +0.786

15 E. Bastianini +0.797

16 J. Miller +0.836

17 J. Mir +0.867

18 B. Binder +1.210

19 L. Savadori +1.296

20 A. Ogura +1.461

21 S. Chantra +1-956

22 A. Espargaro +2.093