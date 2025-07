Moto gp, attriti Martin-Aprilia. Rivola si gode Bezzecchi: “E’ un leader”

Bologna, 2 luglio 2025 – L’Aprilia si gode Marco Bezzecchi, il nuovo leader della squadra visto l’infortunio di Jorge Martin e anche il rischio di andare per vie legali. Il secondo posto di Assen, a pochi decimi da Marc Marquez, ha riportato il Bez ad altissimi livelli dopo un inizio di stagione basato sull’apprendistato verso la nuova moto di Noale, lui che veniva da Ducati e si è ritrovato a dover garantire risultati e competizione data l’assenza del compagno di squadra. Inoltre, la querelle tra l’azienda e il pilota spagnolo rischia di sfociare in una vera e propria rissa legale, complicando oltremodo le cose. Da un lato c’è Martin, che vuole far valere una clausola di uscita dal contratto, dall’altro Aprilia, che la vede all’opposto visto l’infortunio del campione del mondo, mentre in mezzo c’è Honda, che lo ha scelto per il rilancio ai vertici dell’ala dorata. Bezzecchi, dunque, ha dovuto ben presto assumere i gradi di leader e capitano e Massimo Rivola oggi si gode un pilota di talento e concretezza.

Rivola: “Bez leader a suo modo, ha dovuto fare in fretta”

Non è stato facile per Aprilia vedere sfumare, fin da subito, l’investimento fatto per Jorge Martin, il campione del mondo in carica strappato a Ducati. Prima la caduta nei test invernali, poi altre due cadute tra allenamenti e il rientro in gara in Qatar: di fatto Martin ha già saltato metà stagione. Poi, la questione contrattuale. Il pilota vorrebbe liberarsi e firmare con Honda, ma Aprilia è convinta che il contratto sia regolare e si rischia il tribunale. In tutto questo contesto, il leader è diventato Marco Bezzecchi, reduce dall’ottimo secondo posto di Assen che quasi vale come una vittoria: “C’è stata finalmente una bella qualifica e di conseguenza una gara da podio – le parole di Rivola a Sky Sport – Bez ha lottato per la vittoria fino alla fine ed è rimasto attaccato a Marquez, credo sia stato significativo ed è un bel segnale per tutto il lavoro che la squadra sta facendo”.

Non era affatto semplice per Aprilia reagire in maniera positiva alla situazione legata a Martin: “Non è stato banale per noi continuare a crederci nonostante un inizio difficile. La determinazione di Marco è stata fantastica e l’impegno di tutta l’azienda encomiabile”. Proprio il Bez ha dovuto diventare leader in poco tempo, e alla fine ce l’ha fatta. Questa la carezza del Ceo Rivola: “A modo suo è un leader e lo è diventato in fretta – la sua risposta – Se cerchi Bez sai che lo troverai ad analizzare dei dati insieme alla squadra. Non nego i momenti difficili. In Argentina pensava di vincere ma non ha fatto una curva, ma le difficoltà ti fanno apprezzare di più i momenti positivi. Non sapremo mai quanto saremmo cresciuti con due piloti forti in griglia”. Ora sosta di una settimana poi il Sachsenring dall’11 al 13 luglio e a seguire Brno dal 18 al 20 luglio, a seguire pausa estiva di un mese per ripartire a metà agosto in Austria. Aprilia conta di essere ancora protagonista.