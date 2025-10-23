Moto gp, Bagnaia in crisi di risultati: “Potremmo finire quinti in campionato”

Bologna, 23 ottobre 2025 – Una discesa continua e costante quella di Pecco Bagnaia. Non solo non è mai stato in lotta con Marc Marquez per il titolo Moto gp, e ben presto ha smarrito anche la seconda posizione con Alex Marquez, ma dal gp dell’Australia pure la terza piazza è svanita con il sorpasso operato da Marco Bezzecchi su Aprilia. Pecco, a tre weekend dal termine, è dietro otto punti da Bez ma è il trend a essere preoccupante dato che l’Aprilia continua ad andare forte e la Ducati di Bagnaia, Motegi a parte, prosegue ad annaspare nelle retrovie. Podio in classifica per ora è sfumato, ma Bagnaia rischia anche di chiudere quinto perché Pedro Acosta non è molto lontano.

Bagnaia chiaro: “Potremmo arrivare anche quinti”

Alla vigilia del fine settimana di Sepang in Malesia, Pecco Bagnaia ha pronunciato parole improntate alla realtà, basate su un momento difficile e che mette a rischio non solo la terza posizione ma anche la quarta. Pedro Acosta dista 41 punti da Bagnaia, recuperabili viste le recenti prestazioni del ducatista: “Aprilia sta lavorando meglio di noi e dobbiamo accettare la possibilità di fine fuori dalla top 3. Potremmo finire anche quarti o quinti, dobbiamo concentrarci e migliorare”, le parole di Pecco. A dare una mano potrebbe esserci il tracciato malese, dove Pecco si è sempre trovato bene e su cui aveva trovato buoni riscontri anche nei test di febbraio: “Sono contento di tornare a Sepang, nei test ero stato competitivo e con buoni tempi. Se dovessimo essere in difficoltà proveremo cose diverse”. Vuole invece sfruttare il momento Marco Bezzecchi. In Australia forse avrebbe fatto doppietta senza la penalità da scontare e da quando si è arrivati in Asia la RS-GP appare la miglior moto in griglia. Il Bez, però, predica calma: “Io il più forte? No, non sono in testa al campionato – ha scherzato il pilota – Diciamo che quando sei costante al tuo massimo puoi fare la differenza. Io sto cercando di dare continuità ma non penso di essere il pilota più forte in griglia in questo momento”.

Intanto, la notizia ufficiale riguarda Marc Marquez. Il campione del mondo ha terminato la sua stagione e non rientrerà in gara né a Portimao né a Valencia: “Il team medico ha confermato che l’evoluzione clinica dell’infortunio sta procedendo normalmente, ma Marc Marquez non parteciperà ai GP di Portogallo e Valencia e alla giornata di test a Cheste”, ha comunicato Ducati. Il pilota dovrà stare un mese con il braccio immobilizzato prima di poter iniziare la riabilitazione. Borgo Panigale non ha ancora ufficializzato il sostituto ma dovrebbe toccare a Nicolò Bulega, vice campione del mondo Superbike.