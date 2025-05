Moto gp, Bagnaia ammette: “La Gp25 non funziona come la 24. Situazione difficile”

Silverstone, 24 maggio 2025 – Una delle gare più difficili e forse il momento più difficile. Pecco Bagnaia e una Gp25 che proprio non ne vuole sapere di andare come lui vorrebbe. A Silverstone, in Sprint Race, non solo i cronici problemi all’anteriore, poco feeling in frenata, ma anche degrado eccessivo della gomma posteriore che ha fatto crollare l’ex campione del mondo dal terzo al sesto posto. La lotta al mondiale sembra ormai racchiusa tra i due fratelli, con Marc, secondo, che ha limitato i danni e mantenuto 19 punti sul fratello Alex, mentre Pecco è già distante 56 lunghezze. Insomma, non c’è soluzione per i problemi di Bagnaia, che oggi non solo deve curare l’anteriore, non riesce a frenare come l’anno scorso, ma pure il posteriore, con la soft che spesso lo abbandona a causa di un consumo eccessivo. E lui è sempre stato il migliore a gestire la gomma…

Bagnaia: “La moto non funzionale come la Gp24”

Un inizio di stagione molto complicato per Francesco Bagnaia. Già di per sé ritrovarsi Marc Marquez dall’altro lato del box è un problema per definizione, soprattutto oggi che è tornato competitivo, se poi ci si mette una Gp25 mai realmente sbocciata tra le mani del numero 63, la situazione rischia di farsi insostenibile. Bagnaia oggi si sente molto limitato sulla moto, non può attaccare e non può difendere. Problemi all’anteriore fin dal primo gp della stagione, mentre a Silverstone si sono palesati intoppi anche al posteriore, con un degrado che negli ultimi giri lo ha fatto precipitare in sesta posizione. Tutte le difficoltà di Bagnaia sono state ammesse al termine della Sprint del sabato: “Difficile capire la situazione, ho cercato di guidare al meglio ma ho distrutto la gomma posteriore. Abbiamo un problema evidente”, il laconico commento del pilota. Trovare una soluzione resta un enigma. La Gp25 non è migliore della 2024, a detta di Bagnaia, e dunque serve lavorare: “La moto non funziona come vorremmo e stiamo cercando di capire come cambiare quello che non va – ancora Pecco – Abbiamo fatto una riunione molto lunga con il team, ma ho visto che pure quella di Marc è durata parecchio. Qui l’unico che sta ottenendo risultati è Alex che guida la Gp24”. A spiegare bene la gara di Bagnaia è stata l’ultima frase rilasciata ai giornalisti: “In termini di sensazioni è stata la peggior gara. Gli altri mi passavano e io ero come immobile”. La speranza è che le ore che separano dalla gara domenicali riescano a portare consiglio, soprattutto i correttivi giusti per fare andare più veloce questa moto che da inizio stagione a messo in croce Bagnaia. Appuntamento fissato alle ore 14 per la gara della Moto gp con diretta a pagamento sui canali Sky, 201 e 208, e in chiaro su Tv 8. Leggi anche - Moto gp, trionfo di Alex Marquez nella Sprint di Silverstone