Moto gp, Bagnaia: “Ho scoperto il Marquez compagno. In Giappone karaoke e sakè”

Bologna, 10 ottobre 2025 – Marc Marquez ha sempre triturato i suoi compagni di squadra. Li batteva in pista e anche in termini di personalità, competere con un fenomeno delle due ruote, è stato duro per tutti, soprattutto dopo 9 titoli mondiali. Pedrosa, Lorenzo, solo per citarne alcuni passati nel box di fianco a quello del numero 93 che nel 2025 ha riscoperto la sua travolgente forza con la Ducati GP25. Stagione dominata e surclassato pure il compagno di box Pecco Bagnaia, limitato da un feeling mai sbocciato con la nuova Desmosedici, ma il fatto che Marc abbia dominato la classifica non ha significato un rapporto difficile con il pilota italiano. Anzi. Lo stesso Bagnaia ha raccontato come l’integrazione di Marquez nel mondo Ducati sia stata perfetta, con un aneddoto particolare.

Bagnaia: “Io, Marquez e il karaoke”

In tanti a inizio stagione erano dubbiosi sull'ingresso di Marc Marquez nell'ambiente Ducati, ovvero di una presenza ingombrante per tanti, col rischio di rompere un clima famigliare e che aveva portato Pecco Bagnaia a vincere due mondiali. Invece no. Marc si è inserito con la sua personalità, ma al solo scopo di riportare il team ufficiale in vetta al mondo; e ci è riuscito. Non ci sono stati problemi né con il team né con Bagnaia e i successi di Borgo Panigale hanno dimostrato come la scelta di promuoverlo sia stata oltremodo corretta. Il rapporto con Pecco? Buonissimo. Lo ha raccontato lo stesso pilota al Festival dello Sport di Trento, con un aneddoto. Questo: "Marquez nel passato aveva fatto un po' di tutto per mettere i bastoni tra le ruote agli avversari, ma da quando è arrivato nel team con lui ho un bellissimo rapporto. Non posso che parlarne bene – il racconto di Pecco - Sono stato sorpreso dall'atteggiamento che ha avuto nel box sia con il team che con me. Ho scoperto il Marquez compagno ed è stato positivo. La domenica sera del Giappone a Motegi, lì si può andare a dormire solo nell'hotel dell'aeroporto, lui aveva vinto il mondiale e io la gara dopo un periodo difficilissimo, così ci siamo ritrovati al karaoke a bere sakè e cantare canzoni. E' stato divertente". Rivali sì, ma anche amici. La nuova vita di Marc Marquez è all'insegna dello spirito Ducati, ovvero in cui tutti fanno parte di una famiglia e tutti si sostengono. Famiglia di cui Pecco Bagnaia sente di voler far parte anche in futuro. Stagione 2025 bruttissima, scadenza contrattuale nel 2026: i rumors si sprecano. Lui, però, si sente ducatista al 100%: "Ho da sempre la Ducati in testa. Ci sono le moto, ma poi c'è la Ducati. Mi ha sempre appassionato". Ora si tratta solo di ritrovare la competitività di un tempo, già a partire dall'Australia tra una settimana dove Marc Marquez, infortunato, non ci sarà. Al suo posto spazio al collaudatore Michele Pirro.