Moto gp, Bagnaia in crisi: "Gara umiliante, chiedo scusa ai tifosi"
Pecco lontanissimo in Sprint Race, penultimo e davanti al solo compagno di squadra Michele Pirro. Gara definitiva 'umiliante' dal pilota italiano che ha chiesto scusa ai tifosi per le recenti prestazioni. E' notte fonda
Philip Island, 18 ottobre 2025 – Che un due volte campione mondiale Moto gp finisca dietro a tutti, tenendo alle spalle solo il compagno di squadra collaudatore, certifica una crisi netta. Francesco Bagnaia è avvolto da una spirale senza fine e la sua Desmosedici proprio non va. Il pilota ufficiale di Borgo Panigale ha chiuso la Sprint Race addirittura a oltre 30 secondi di ritardo da Marco Bezzecchi, il vincitore, e beccando circa due secondo al giro: un disastro su tutta la linea. Già in qualifica le prime difficoltà con l’undicesima casella, ma in gara è andata anche peggio con una GP25 che proprio non sente nelle sue mani e non governa come vorrebbe. E anche il team è in difficoltà nella ricerca di una spiegazione, soprattutto dopo il grande weekend di Motegi che sembrava aver dato a tutti la soluzione dell’enigma. Invece no, tra Mandalika e Philip Island c’è stato un nuovo sprofondo rosso. ‘Gara umiliante’, il commento a caldo di Pecco.
Bagnaia: “Sono passeggero sulla moto”
Una stagione totalmente da dimenticare per Pecco Bagnaia, che ora vede a rischio anche il terzo posto in classifica mondiale con l’arrembante Marco Bezzecchi in grande rimonta, ma sarebbe il male minore rispetto ai problemi che attanagliano la sua Desmosedici e che da tempo non trovano soluzione, col rischio di compromettere anche il 2026. C’è qualcosa che sfugge agli ingegneri o è proprio una difficoltà di Pecco con il dna della moto 2025? In ogni caso il disastro è servito e una Sprint Race a 30 secondi dal vincitore è qualcosa che raramente si è visto: “Difficile spiegare cosa non ha funzionato, i dati ci dicono chiaramente cosa succede sulla moto ma non si capiscono i motivi – le parole di Pecco – Non è la prima volta che accade, è lo stesso problema dell’Indonesia. Si chiude l’anteriore e nella Sprint sono andato in difficoltà subito. Ho avuto tanti movimenti e ho dovuto chiudere il gas più volte”. La brutta sensazione per Bagnaia è stata quella di essere passeggero della moto e non pilota. La Desmosedici sembra andare per conto suo: “Diventa tosta quando non sei tu a comandare la moto ma diventi passeggero, poi questa pista è veloce e con tante buche e tutto si complica ancora di più”, sempre Bagnaia. Insomma, un’altra notte per capire i problemi della moto, sperando che gli ingegneri compiano il miracolo in vista di domenica: “Speriamo di riuscire a trovare una soluzione, il team sta lavorando al 100% - la risposta di Pecco – La prima conclusione a cui siamo arrivati è che non si tratta di elettronica o setup, ma altro. Stiamo cercando di capire”. Il tutto si è tradotto in una prestazione che Bagnaia ha definito ‘umiliante’. Ultimo, davanti solo al suo compagno di squadra collaudatore Michele Pirro. Al peggio sembra non esserci fine: “Non potevo fare niente, giravo due secondi più lento e per fortuna c’è stata Motegi dove abbiamo dimostrato di saper vincere quando troviamo la quadra. Ai miei tifosi chiedo semplicemente scusa”. Domenica mattina alle 5 la gara per capire se Bagnaia avrà trovato una soluzione.
