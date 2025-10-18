Moto gp, Bagnaia in crisi: "Gara umiliante, chiedo scusa ai tifosi"

Philip Island, 18 ottobre 2025 – Che un due volte campione mondiale Moto gp finisca dietro a tutti, tenendo alle spalle solo il compagno di squadra collaudatore, certifica una crisi netta. Francesco Bagnaia è avvolto da una spirale senza fine e la sua Desmosedici proprio non va. Il pilota ufficiale di Borgo Panigale ha chiuso la Sprint Race addirittura a oltre 30 secondi di ritardo da Marco Bezzecchi, il vincitore, e beccando circa due secondo al giro: un disastro su tutta la linea. Già in qualifica le prime difficoltà con l’undicesima casella, ma in gara è andata anche peggio con una GP25 che proprio non sente nelle sue mani e non governa come vorrebbe. E anche il team è in difficoltà nella ricerca di una spiegazione, soprattutto dopo il grande weekend di Motegi che sembrava aver dato a tutti la soluzione dell’enigma. Invece no, tra Mandalika e Philip Island c’è stato un nuovo sprofondo rosso. ‘Gara umiliante’, il commento a caldo di Pecco.

Bagnaia: “Sono passeggero sulla moto”

Una stagione totalmente da dimenticare per Pecco Bagnaia, che ora vede a rischio anche il terzo posto in classifica mondiale con l’arrembante Marco Bezzecchi in grande rimonta, ma sarebbe il male minore rispetto ai problemi che attanagliano la sua Desmosedici e che da tempo non trovano soluzione, col rischio di compromettere anche il 2026. C’è qualcosa che sfugge agli ingegneri o è proprio una difficoltà di Pecco con il dna della moto 2025? In ogni caso il disastro è servito e una Sprint Race a 30 secondi dal vincitore è qualcosa che raramente si è visto: “Difficile spiegare cosa non ha funzionato, i dati ci dicono chiaramente cosa succede sulla moto ma non si capiscono i motivi – le parole di Pecco – Non è la prima volta che accade, è lo stesso problema dell’Indonesia. Si chiude l’anteriore e nella Sprint sono andato in difficoltà subito. Ho avuto tanti movimenti e ho dovuto chiudere il gas più volte”. La brutta sensazione per Bagnaia è stata quella di essere passeggero della moto e non pilota. La Desmosedici sembra andare per conto suo: “Diventa tosta quando non sei tu a comandare la moto ma diventi passeggero, poi questa pista è veloce e con tante buche e tutto si complica ancora di più”, sempre Bagnaia. Insomma, un’altra notte per capire i problemi della moto, sperando che gli ingegneri compiano il miracolo in vista di domenica: “Speriamo di riuscire a trovare una soluzione, il team sta lavorando al 100% - la risposta di Pecco – La prima conclusione a cui siamo arrivati è che non si tratta di elettronica o setup, ma altro. Stiamo cercando di capire”. Il tutto si è tradotto in una prestazione che Bagnaia ha definito ‘umiliante’. Ultimo, davanti solo al suo compagno di squadra collaudatore Michele Pirro. Al peggio sembra non esserci fine: “Non potevo fare niente, giravo due secondi più lento e per fortuna c’è stata Motegi dove abbiamo dimostrato di saper vincere quando troviamo la quadra. Ai miei tifosi chiedo semplicemente scusa”. Domenica mattina alle 5 la gara per capire se Bagnaia avrà trovato una soluzione.

