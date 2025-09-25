Moto gp, Bagnaia: “Marquez imbattibile. Il problema è aver buttato una stagione”

Motegi, 25 settembre 2025 – Non deve essere facile vivere un momento di crisi quando il tuo compagno di box sta per festeggiare il suo nono titolo mondiale. Il weekend giapponese di Pecco Bagnaia vivrà infatti su questa contrapposizione: una metà box in festa, l’altra a cercare di capire come uscire dal tunnel. Mentre Marc Marquez può chiudere aritmeticamente il mondiale, gli basta fare tre punti in più del fratello, Pecco Bagnaia da mesi sta cercando una soluzione per la sua Desmosedici che proprio non lo asseconda e non gli dà fiducia. E’ la moto che porta a spasso Pecco e non viceversa, per fare una estrema sintesi. Una piccola scintilla potrebbe essere uscita dai test post gp di San Marino a Misano, dove lo spostamento dei pesi della moto potrebbe aver fatto comprendere meglio alcune cose agli ingegneri e al pilota. Bagnaia riparte da lì, ma l’annata è stata sostanzialmente buttata.

Marquez imprendibile, l’unico in grado di fare la differenza

Sarà un fine settimana particolare per Pecco Bagnaia. Il ducatista sarà concentrato sulla sua moto, per capire se i test di Misano sono serviti, mentre il suo compagno di box probabilmente festeggerà il suo nono titolo iridato della carriera. E dire che i due avrebbero dovuto lottare assieme. Invece no, perché la Gp25 proprio non è piaciuta a Bagnaia, mai in feeling e mai in sintonia, talmente tanto che ora pure Marco Bezzecchi può scavalcarlo in classifica. Sono impregnate di realismo le parole di Bagnaia alla vigilia delle prove libere a Motegi in Giappone: “Non c’è molto da aggiungere sulla stagione di Marquez – il commento di Pecco – E’ stato l’unico pilota che ha saputo fare la differenza ed è riuscito a guidare la GP25 al 100%. Abbiamo visto un campionato senza rivali. È stato imbattibile”. Ma Bagnaia non deve solo lavorare sull’immediato, bensì pure sul futuro. Se non trovasse una soluzione ai suoi problemi anche la stagione 2026 rischierebbe di sfuggire di mano: “Vorrei tornare a guidare con le stesse sensazioni che ho avuto nei test di Misano. Spero di non essere portato in giro dalla moto o di correre sulla difensiva. Se avessi qui gli stessi problemi diventerebbe un incubo su questa pista”. Il rammarico per Pecco è doppio.

Non sente la moto e col suo talento percepisce di aver buttato una stagione. Mica facile: “Conoscendo il mio potenziale ho la consapevolezza di aver buttato una stagione, ma ci posso fare poco”, il laconico commento di Bagnaia. Ci si aggrappa, dunque, ai test di Misano. E’ forse l’ultima chance per provare a risalire: “Ci proveremo, la Ducati ha fatto in modo di poter seguire la strada dei test. Forse è qualcosa di non convenzionale e di mai fatto, non era facile mettere in pista certe soluzioni, ma il team ce l’ha fatta. Vediamo. Ho un bel ricordo di Motegi un anno fa. Andavo forte e spero di riprovare anche minimamente quel feeling”. Prime libere alle 3.45 della notte tra giovedì e venerdì, qualifiche alle 3.50 di sabato, sprint race alle 8, mentre la gara domenicale sarà alle 7.