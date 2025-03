Moto gp, Bagnaia gioca in difesa: i prossimi circuiti favorevoli ai fratelli Marquez

Bologna, 11 marzo 2025 – Marc Marquez rischia di dominare il mondiale 2025? La prova di forza di Buriram ha impressionato. Dominato tutto il weekend fin dalle libere, scherzando con gli avversari soprattutto in gara dove si è addirittura permesso di gestire la pressione delle gomme lasciando passare il fratello nella fase centrale, l’otto volte campione del mondo ha mostrato un ottimo adattamento alla Ducati ufficiale e un feeling immediatamente di alto livello. Non a caso Gigi Dall’Igna è stato chiaro ‘Marc ha già in mano la moto’. Non è stato così per Pecco Bagnaia, limitato in Thailandia da qualche problema nei test pre-stagionali che gli hanno impedito di arrivare al 100% al primo appuntamento del campionato. Infatti si è dovuto accontentare di due terzi posti. Più di ogni altra cosa ha impressionato la superiorità di Marquez che aveva nel polso 3-4 decimi di meno del pilota italiano, un gap che Pecco deve colmare, ma i prossimi circuiti sono ancora favorevoli al rivale e compagno di squadra.

Bagnaia: “Nei prossimi due o tre gp…”

Sembra ancora giocare in difesa Pecco Bagnaia che ha bisogno di trovare maggior feeling con la Gp25 e probabilmente troverà un beneficio con i nuovi aggiornamenti che arriveranno da Jerez in poi. Ma l’ex campione del mondo non può aspettare così tanto e dovrà assolutamente ridurre il gap nei prossimi due o tre appuntamenti, sulla carta favorevoli al rivale. Si parte in Argentina, dove Marquez ha vinto tre volte, poi Texas negli Stati Uniti e Qatar, mentre il gran premio di Spagna è fissato il 27 aprile. E anche dalle parole di Pecco si evince il periodo di inseguimento rispetto ai fratelli Marquez: “Devo migliorare e capire quello che riesce a fare Marc, solo così posso colmare il gap. I prossimi due o tre appuntamenti saranno molto buoni per i due fratelli e io dovrò cercare di rimanere il più vicino possibile”, le parole di Pecco al sito ufficiale Moto gp.

Chi invece va forte a Termas de Rio Hondo è Aprilia, che vinse nel 2022 con Aleix Espargaro e con Marco Bezzecchi nell’ultimo appuntamento disputato nel 2023: Noale potrebbe confermare le buone cose viste a Buriram. Arriva con grande ottimismo il Bez all’appuntamento argentino: “Sono contento di tornare in Argentina, la pista mi piace molto ed è stato un peccato non gareggiare l’anno scorso. Veniamo da un buon lavoro fatto in Thailandia e dobbiamo continuare a migliorare. Non vedo l’ora di scendere in pista”. Per gli appassionati, appuntamenti in orario di cena per quanto riguarda sabato e domenica. Infatti, la Sprint Race si disputerà sabato alle ore 19 e la gara lunga sarà domenica allo stesso orario. Diretta su Sky Sport per entrambe, mentre Tv 8 darà in diretta la Sprint e in differita alle 21.35 la gara.