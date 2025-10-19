Moto gp, Bagnaia parla chiaro: “Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi”

Philip Island, 19 ottobre 2025 – Aveva dominato in Giappone, sfruttando un test a Misano in cui era sceso in pista con la moto vecchia, ma poi è ripiombato nella crisi tra l’Indonesia e l’Australia, dove è sempre stato nelle retrovie. A Mandalika era ultimissimo prima di cadere, a Philip Island una Sprint Race disastrosa e poi una timida risalita in gara lunga ma anche qui con caduta finale. Insomma, un disastro su tutta la linea per Pecco Bagnaia su una GP25 che proprio non ne vuole sapere di fornire la confidenza necessaria al pilota. E senza Marc Marquez è tutto il team Ducati ufficiale a essere in difficoltà e in generale in Australia solo Fabio Di Giannantonio ha salvato in parte la spedizione assieme ad Alex Marquez. Non si capacita Pecco di una situazione ingestibile e che non ha soluzione e che può apparire inspiegabile visto quanto era andato forte a Motegi.

Bagnaia: “Indescrivibile quanto successo”

La moto 2025 non è mai stata perfetta nelle mani di Pecco Bagnaia e solo Marc Marquez è riuscito a guidarla, anche Fabio Di Giannantonio ha lamentato movimenti ma è riuscito ad abituarsi, tuttavia nella prima parte di stagione il bi-campione del mondo Moto gp aveva almeno trovato i podi e posizioni di alto livello, ma dopo la pausa estiva è arrivata una crisi senza fine. Bagnaia non sa spiegarselo e il suo umore è decisamente nero dopo la gara di Philip Island: "E' dall'inizio dell'anno che cerchiamo di trovare una soluzione e pensavamo di aver trovato una quadra con i test di Misano – le sue parole – In Giappone tutto era filato liscio e riuscivo a guidare la moto, ma quello che è successo in queste gare è inaccettabile e indescrivibile. Parti con una moto che ha vinto e nel weekend dopo non riesci a spingere…". Difficoltà emerse fin dalle prime gare, ma dall'Austria in avanti la situazione è peggiorata ulteriormente: "Non so rispondere su cosa sia successo dopo la pausa estiva. Preferisco andare oltre. Qualcosa non torna e stiamo cercando di capire. Io posso solo dare il massimo possibile", il commento di un Bagnaia incredulo. Anche a Philip Island il pilota ha provato a ribaltare il set-up della moto dopo un sabato difficile, ma le prime risposte nel warm up sono state pessime, così si è andati a cambiare ancora qualcosa in vista della gara. Qualcosa di meglio si è visto, almeno Pecco è riuscito a spingere un po' di più: "Nel warm up abbiamo fatto una prova ma era un disastro, così siamo andati in direzione opposta e almeno sono riuscito a spingere, ma resta il fatto che sono sempre al limite e non riesco a frenare ed entrare come vorrei". La GP25 non è stabile e non consente a Pecco di spingere. Appena lo ha fatto è caduto come successo nelle ultime due gare e quando è così un pilota non sa che pesci prendere: "In gara sono riuscito a recuperare alcuni piloti ma non so se possa essere utile per la Malesia che è una pista a sé". Tra sette giorni altre risposte…