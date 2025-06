Moto gp, Bagnaia: “Podio che dà morale. Con i nuovi freni sento meglio la moto”

Aragon, 8 giugno 2025 – Gli serviva un podio per avere fiducia. E’ arrivato. Una gara di ben altro spessore rispetto alla disastrosa Sprint Race di ieri. Il terzo posto di Pecco Bagnaia ‘vale come una vittoria’ (cit. Davide Tardozzi) e può dare un minimo di slancio verso il gp di casa al Mugello tra due settimane, soprattutto se dai test del lunedì ad Aragon emergeranno ulteriori miglioramenti della moto. Un cambiamento fatto nella notte, che nessuno ha voluto svelare, poi i dischi freni maggiorati, queste le soluzioni della prima piccola svolta di Bagnaia. Da dodicesimo a terzo e non molto lontano da Marquez e una bella battaglia con Pedro Acosta. Insomma, può essere un nuovo punto di partenza.

Bagnaia: “Terzo posto che dà morale”

Si era infilato oggettivamente in un tunnel senza via di uscita Pecco Bagnaia. Tra cadute, poco feeling, poca velocità, una sprint race del sabato disastrosa, ci si aspettava di tutto tranne che vederlo sul podio ad Aragon. Invece, può essere un piccolo punto di svolta. Marc Marquez è stato imprendibile, come sempre, ma almeno Pecco ha combattuto, lottato, non è finito distante e soprattutto è andato sul podio. Ci voleva in vista del Mugello: “Il podio ha un grande valore per il morale mio e della squadra – le sue parole – Da tre weekend lavoriamo al massimo ma poi non concludiamo e anche ieri avevamo faticato nella Sprint. Non sono riuscito a far funzionare la gomma, ma la modifica che abbiamo provato nel warm up mi ha aiutato molto”. Nessuno ha voluto dirci cosa, ma è stata decisiva per aiutare Pecco a ritrovare confidenza: “Una piccola cosa poteva aiutarci ed è andata, mi ha dato più fiducia con i freni e sono riuscito a essere più competitivo”, il messaggio del numero 63. Un altro aiuto è arrivato dai dischi dei freni maggiorati, Pecco è passato dai 340 ai 355. La frenata, così, è migliorata: “Riesco a gestire meglio la frenata quando sento un bloccaggio, così in ingresso mi sono trovato meglio”, la spiegazione di Bagnaia. Tutto utile per ritrovare un minimo di entusiasmo in vista del Mugello. Poi ci sono i test del lunedì ad Aragon dove Pecco potrà provare una nuova carena e riprovare gli accorgimenti che già sono sulla moto di Marquez. Bagnaia li aveva testati a Jerez e completerà il lavoro sul tracciato spagnolo. Da lì si deciderà se inserirli in moto dal Mugello oppure no. La cosa importante è aver trovato una via di lavoro: “Non sono ancora al 100% e in alcune curve non mi fido del davanti che si muove, però la direzione presta è quella giusta. Vedremo di fare un altro step nei test”.

