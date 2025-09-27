Moto gp, Bagnaia torna al successo: “Contento, un peccato non esserci arrivati prima”

Motegi, 27 settembre 2025 – Un sabato in versione Marc Marquez, stavolta a opera di Pecco Bagnaia. Pole position in qualifica, dominio in Sprint Race: Pecco è tornato. Ieri lo aveva detto dopo un buon venerdì in Giappone ‘aspettiamo il sabato per cantar vittoria’ e stavolta la conferma è arrivata. Il lavoro a Misano nei test ha dato ampi frutti e il ducatista si è imposto come ai vecchi tempi, con costanza, feeling e tempi irraggiungibili. E’ stato due secondi più veloce di un anno fa. Finalmente. L’unico rammarico è non aver capito il problema subito, per potersi giocare il mondiale, ma almeno è un nuovo inizio per il futuro. La soddisfazione di Pecco.

Bagnaia: “Orgoglioso e contento, peccato…”

Dopo un duro lavoro, tanti tentativi, tante possibili soluzioni non andate a buon fine, Pecco Bagnaia ha trovato una via di lavoro concreta a Misano. Quella giornata di test del lunedì post gp ha cambiato tutto e da allora Pecco ha chiesto che la moto non venisse toccata. Il risultato è pole position e vittoria in Sprint Race. Una liberazione: “Sono molto orgoglio della mia squadra. Da Misano siamo riusciti a trovare una quadra e non abbiamo toccato praticamente niente. Tutto ha funzionato bene e una gara così mi mancava tanto”, le parole di Pecco. L’unico rammarico è non esserci arrivati prima alla risoluzione del problema, ma almeno ora si staglia davanti un futuro diverso rispetto a quello nebuloso dei mesi scorsi: “Sarebbe stato un campionato diverso se ci fossimo arrivati prima, adesso mancano solo 11 gare ma bisogna guardare avanti – ancora Bagnaia a Sky Sport –. La cosa importante è aver capito quali tasti toccare e per il mio umore è fantastico. Mi sono veramente sentito competitivo per la prima volta”.

Bagnaia non aveva mai smesso di crederci, ma avere davanti una risposta in pista dopo tanto lavoro fornisce sicuramente tanto morale e nuove certezze. Fino a Misano sembrava un lavoro a vuoto: “Non avevo mai smesso di crederci, infatti ho sempre detto che nel momento in cui mi fossi trovato nella condizione di poter spingere sarei stato davanti”, la risposta di Bagnaia. Sicuramente ha aiutato il fatto che Marc Marquez è entrato in modalità gestione per vincere il mondiale domenica e all’inizio è stato imbottigliato, ma la differenza di prestazione di Pecco è stata tangibile: “Marc è stato un po’ frenato all’inizio, altrimenti sarebbe stata una bella lotta, ma sono felice”. Domenica si chiude con la gara alle ore 7 italiane. Marc Marquez può vincere aritmeticamente il mondiale se dovesse uscire con 185 punti di vanatggio sul fratello Alex. Ora ne ha 191. Leggi anche - Moto gp, Bagnaia è tornato: pole position e Sprint Race a Motegi