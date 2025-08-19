Moto Gp, si sbarca al Balaton Park: circuito e orari tv

Milano, 19 agosto 2025 – Non c’è molto da dire sulla stagione 2025 di Moto gp. Marc Marquez è tornato cannibale indomabile. Niente e nessuno sembra in grado di fermarlo, basti pensare che negli ultimi sei gp ha vinto tutto: sei vittorie in Sprint Race e sei vittorie domenicali, per un en-plein di 222 punti su 222 a disposizione. Tutto questo si è tradotto con un vantaggio in classifica di 142 punti sul fratello Alex e 197 su Pecco Bagnaia, che ora deve guardarsi le spalle da Marco Bezzecchi, distante solo 43 punti dal ducatista. Insomma, in termini di mondiale non c’è più niente da sindacare e ora si tratta solamente di capire se l’ultima parte di calendario decreterà la candidatura di un possibile rivale in ottica 2026 data la crisi conclamata di Bagnaia. Dall’Austria è emersa una ottima Aprilia con Marco Bezzecchi e Noale, il prossimo anno, proverà a mettere i bastoni tra le ruote al numero 93 anche con Jorge Martin, che potrà finalmente partire senza problemi fisici. Nelle altre classi situazioni abbastanza consolidate. Anche in Moto 3 la classifica è delineata con Rueda in testa con 71 punti su Piqueras e così il mondiale più in bilico è quello di Moto 2 dove Gonzalez, del team Dynavolt, ha solo 19 punti di vantaggio su Aron Canet di Fantic. Miglior italiano Celestino Vietti sesto a 82 punti di ritardo.

Circuito

Situato vicino allo splendido lago Balaton e a soli 85 km da Budapest, il Balaton Park rappresenta la nuova tappa per ciò che concerne il motorsport in Ungheria. Inaugurato nel maggio 2023, il circuito presenta una lunghezza di 4,08 km e un totale di 17 curve, dieci a sinistra e sette a destra. A partire dal 2025, ospiterà la MotoGP, con la top class che tornerà quindi in Ungheria dopo un'attesa di 33 anni. Con delle visuali spettacolari e una capienza di 120.000 spettatori, il Balaton Park ospiterà nel miglior modo lo sport più emozionante al mondo. Si tratta di un circuito stretto, tortuoso e con diverse curve lente. A partire dal tornantino di curva 1, attenzione alla partenza, idem quello di curva 5 dopo il rettilineo opposto, poi parte una sequenza di chicane tra curva 9 e curva 16, tutto da raccordare nel più classico dei tracciati stop & go.

Precedenti

Come detto, il Balaton Park è un circuito inedito nel motomondiale, ma non il gp di Ungheria che è stato corso per due edizioni a inizio anni ’90. Protagonista l’Hungaroring, lo stesso tracciato della Formula 1, che ha visto una prima edizione nel 1990 e una seconda nel 1992. Michael Doohan ha messo la firma sul gp di Ungheria nella classe 500 nel 1990, con John Kocinski vincitore in 250 e Loris Capirossi in 125. Nel 1992 nuovo successo italiano nella 125 con Gramigni su Aprilia, mentre Cadalora si impose nella 250 su Honda. In 500, invece, prestigiosa vittoria di Eddie Lawson su Cagiva.

Programma del weekend

Il fine settimana ungherese inizia venerdì 22 agosto con la Moto E alle 8.30, mentre la Moto gp va in pista per le Practice 1 alle 10.45 e le pre qualifiche alle 15. Passando al sabato, le Practice 2 Moto gp inizieranno alle 10.10, poi a seguire le qualifiche, con Q1 e Q2 in rapida successione, e Sprint Race alle 15. La domenica, orari canonici per le gare. La Moto 3 sarà alle 11, la Moto 2 alle 12.15 e la Moto gp alle 14. Di seguito tutto il programma. Venerdì 22 agosto Ore 8.30 Moto E Free Practice Ore 9.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 9.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 10.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 12.34 Moto E Practice Ore 13.15 Moto 3 Practice Ore 14.05 Moto 2 Practice Ore 15.00 Moto gp Practice Ore 16.20 Moto E Q1 Ore 16.40 Moto E Q2 Sabato 23 agosto Ore 8.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 9.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 10.50 Moto gp Q1 Ore 11.15 Moto gp Q2 Ore 12.10 Moto E Gara 1 Ore 12.45 Moto 3 Q1 Ore 13.10 Moto 3 Q2 Ore 13.40 Moto 2 Q1 Ore 14.05 Moto 2 Q2 Ore 15.00 Moto gp Sprint Race Ore 16.10 Moto E Gara 2 Domenica 24 agosto Ore 9.40 Moto gp Warm up Ore 11.00 Moto 3 Gara Ore 12.15 Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

L’intero fine settimana del motomondiale dal Balaton Park sarà trasmesso live e in esclusiva sui canali Sky Sport, tra il 201, Sky Sport 1, e il 208, Sky Sport Moto gp. In streaming su Now Tv e Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, sarà come sempre TV8 a trasmettere live le qualifiche e la Sprint Race del sabato, mentre la domenica le gare saranno in differita di tre ore con Moto 3 alle 14.05, Moto 2 alle 15.20 e Moto gp alle 17.05. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Dopo il Balaton Park, il motomondiale si prenderà una settimana di pausa per affrontare il doppio appuntamento tra Barcellona (5-7 settembre) e Misano (12-14 settembre), con il gp di San Marino che chiuderà l’estate europea. Dall’autunno, infatti, si va in Oriente tra Giappone, Indonesia, Australia e Malesia prima degli ultimi due weekend tra Portogallo e Valencia. Leggi anche - Moto gp, Martin su Bagnaia: "Non so cosa stia succedendo"