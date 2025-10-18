Moto gp, Bezzecchi cerca il miracolo con due long lap: “Mi piacerebbe farcela”

Philip Island, 18 ottobre 2025 – Dolorante alla schiena, con due long lap penalty da scontare, ma con un’Aprilia che viaggia veloce. Marco Bezzecchi ha approcciato molto bene il weekend di Philip Island con la seconda posizione in griglia e la vittoria in Sprint Race, prima sorpassando Alex Marquez e poi Raul Fernandez, anch’esso su Aprilia. Sembrava fosse finita per Bez dopo il lungo in curva 10 e il contatto con un gabbiano, ma alla fine non solo ha rimontato ma anche staccato di tre secondi il rivale. Questo significa che ci sarebbe una possibilità anche in gara lunga dato che Noale stima in circa 5 secondi il ritardo che Bez dovrebbe accumulare con la penalità inflitta dai commissari di gara per l’incidente con Marc Marquez a Mandalika. Bezzecchi sogna il miracolo.

Bez: “Mi piacerebbe di brutto fare il miracolo”

Con una Ducati in crisi senza Marquez, prima volta senza podio nella Sprint e solo Di Giannantonio a salvare la baracca con Bagnaia in difficoltà e Aldeguer caduto, Aprilia è diventata nettamente la miglior moto negli ultimi due appuntamenti. In Indonesia Bezzecchi aveva dominato ma ha buttato via un fine settimana perfetto con un errore sanguinoso la domenica, che peraltro sconterà anche a Philip Island con due long lap penalty. Sarà miracolo? “Mi piacerebbe di brutto farlo – le parole di Bez – Però già se lo chiamiamo così significa che è una cosa che non succede spesso. Io posso solo cercare di fare il massimo”. La RS-GP sicuramente va molto forte e si è visto tra Indonesia e Australia: “E’ stata una bellissima gara. Fernandez andava molto forte e io non volevo stressare le gomme – le parole di Marco sulla Sprint – All’inizio mi sono difeso, poi io e Raul siamo andati in fuga ma alla dieci sono andato larghissimo e ho pensato che avevo fatto un’altra volta un danno”. E una Aprilia così nel 2026 può giocarsi qualsiasi cosa, anche il bersaglio grosso. La crescita da inizio anno è stata esponenziale e ora Bezzecchi raccoglie i frutti. La vera anti Ducati è un'altra moto italiana: “Siamo migliorati tanti e i ragazzi si sono fatti il mazzo. Ogni volta che salivo sulla moto eravamo più competitivi e guidare così bene qui in Australia è una goduria. Fare questi curvoni con la giusta confidenza restituisce una bella emozione”. C’è stato tempo anche per parlare dei gabbiani. Bezzecchi ne ha presi diversi, uno di questi è anche rimasto incastrato nel telaio della moto: “Ne ho presi più di uno. Mi spiace un sacco, poverino”, la chiosa di Bez. Domenica mattina gara lunga alle ore 5 in diretta Sky. Leggi anche - Moto gp Australia, Bezzecchi vince la Sprint. Crisi Bagnaia