MotoGp, Bezzecchi cerca riscatto: “Darò il massimo a Phillip Island”

Bologna, 14 ottobre 2025 – In Indonesia Aprilia era riuscita a insidiare il dominio di Ducati. Marco Bezzecchi era nettamente il più veloce sia sul giro secco che sul passo gara, infatti aveva colto la pole position e vinto in rimonta la Sprint Race, ma un errore nella gara lunga della domenica ha compromesso tutto. Una staccata ritardata e la caduta assieme a Marc Marquez, che nell’occasione ha patito la frattura della clavicola. Insomma, Noale aveva trovato la chiave per battere Ducati ma quell’inconveniente ha spalancato le porte del successo a Fermin Aldeguer su Ducati Gresini. Una grande occasione sprecata per porre un altro sigillo in una seconda parte di stagione di rimonta. Ora arriva Philip Island, sarà assente Jorge Martin, e Marco Bezzecchi punta al riscatto.

Bez: “Darò il massimo”. Intanto Moreira va in LCR

Operazione riscatto. L’Aprilia cercherà di vincere il gran premio di Australia, ovvero ciò che inopinatamente le era sfuggito a Mandalika dove la RS-GP era parsa imbattibile. L’assenza di Marc Marquez, inoltre, offre uno spiraglio in più. Pronto a riprendersi ciò che lasciato per strada Marco Bezzecchi dopo la caduta indonesiana: “Sono felice di tornare in Australia, la voglia di continuare a fare bene è tanta, darò il massimo per cercare di rifarci dopo la gara lunga di Mandalika”, le parole del pilota italiano. In ballo non c’è solo la possibile vittoria a Philip Island ma anche il terzo posto in campionato dato che Pecco Bagnaia dista solo 20 punti. Una occasione per poter chiudere il 2025 sul podio mondiale. Al suo fianco non ci sarà Jorge Martin infortunato, bensì Lorenzo Savadori: “Per prima cosa auguro un pronto recupero a Jorge, spero che possa tornare in pista il prima possibile. Phillip Island è un circuito bellissimo e non vedo l’ora di scendere in pista. Continueremo a lavorare sullo sviluppo della RS-GP “, le parole di Savadori. Infine, una notizia di mercato. Era nell’aria da tempo e ora è diventato ufficiale. In Moto gp tornerà un pilota brasiliano. Diogo Moreira, oggi pilota Italtrans in Moto 2, ha firmato con il team Honda di Lucio Cecchinello. Questo il comunicato del team: “Honda LCR, in stretta collaborazione con HRC, rimane profondamente impegnata a raggiungere diversi obiettivi fondamentali, tra cui lo sviluppo dei giovani talenti. L’ingaggio di Moreira rafforza ulteriormente l’impegno di Honda e LCR nel plasmare il futuro della MotoGP, integrando la costante dedizione del team all’eccellenza a tutti i livelli dello sport“. Moreira è attualmente in corsa per il mondiale Moto 2 e ha solo nove punti di ritardo da Manuel Gonzalez e riporterà la bandiera brasiliana in Moto gp: è il nuovo talento sudamericano. Moreira sarà chiamato a ripercorrere le orme di Alex Barros, veterano della top class per oltre 15 anni con 7 vittorie totali in carriera.

