Moto gp, Biaggi sulla permanenza di Bagnaia in Ducati: “Non ci metto la mano sul fuoco”

Bologna, 22 ottobre 2025 – Un 2025 da dimenticare, soprattutto dopo la sosta estiva. Pecco Bagnaia ha vissuto una delle stagioni più difficili da quando è in Moto gp, forse la più complicata di tutte. La vittoria di Motegi è un lontano ricordo perché tra Indonesia e Australia Bagnaia è ripiombato in una crisi senza fine, talmente acuta che si stagliano incertezze anche sul suo futuro in Ducati. A fine 2026 scadranno tanti contratti e poi ci saranno, a partire dal 2027, i nuovi regolamenti con meno dispositivi elettronici, riduzione della potenza dei motori e riduzione dell’aerodinamica. Quasi una rivoluzione. Ecco, senza una risalita convincente, Bagnaia potrebbe rischiare il posto nella squadra ufficiale Ducati con tanti piloti che spingono per prenderne il posto. E mentre da Borgo Panigale arrivano smentite, Max Biaggi non chiude la porta a una sostituzione.

Biaggi: “Non metto la mano sul fuoco su Pecco”

Ducati ufficialmente non molla la presa su Pecco. Si cercherà di aiutarlo in tutti i modi, ma il tempo passa, i risultati e le difficoltà restano e tanti piloti si stanno mettendo in luce. Fermin Aldeguer si è candidato per la moto rossa e con attenzione a Ducati guardano anche gli scontenti Fabio Quartararo e Pedro Acosta. Insomma, Bagnaia rischia il posto. Prima, la posizione di Ducati: “Il pensiero è quello di aiutare Pecco. E’ l’unico pensiero che abbiamo. La concorrenza è agguerrita, Aprilia è molto cresciuta, ma in questo momento siamo assolutamente al sostegno di Pecco e non ci sono fratture”, le parole del team manager Davide Tardozzi. Chi invece non mette la mano sul fuoco è Max Biaggi. L’ex pilota Aprilia ha messo in discussione la permanenza di Bagnaia nel team ufficiale: “Non ci metto la mano sul fuoco, le case cerano sempre giovani che possano dare continuità. Magari dirotteranno Pecco in una squadra satellite ma sappiamo che lui ha contratto con la factory ed è difficile vederlo in un’altra squadra”, le parole di Max a RTL102.5. Di certo, il trend stagionale del pilota ufficiale Ducati impone una riflessione. Vero è che la GP25 solo Marc Marquez è stato in grado di guidarla e anche Fabio Di Giannantonio ha avuto alti e bassi, ma le difficoltà di Bagnaia sono andate ben oltre, soprattutto negli ultimi gp dove si è ritrovato addirittura dietro a Chantra. Sentite Biaggi: “Due indizi fanno una prova, dice qualcuno, ma qui di indizi ce ne sono pochi e confusi. Quando si chiede un chiarimento in Ducati non si esprimono e Bagnaia parla un linguaggio incomprensibile. Nemmeno noi dentro al paddock riusciamo a capire la situazione”. Archiviata l’Australia, ora si va tra due giorni in Malesia a Sepang, poi a novembre chiusura di mondiale tra Portimao e Valencia. Leggi anche - Moto gp Malesia, circuito, precedenti e orari tv