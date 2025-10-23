Moto gp, Brivio: “Fernandez ha grande talento”. Yamaha prova a risalire: ecco il V4

Bologna, 23 ottobre 2025 – Primo successo in carriera in Moto gp per Raul Fernandez e Team Aprilia Trackhouse in festa. Un altro grande miracolo di Davide Brivio, un po’ il Re Mida della Moto gp. Ha praticamente vinto ovunque sia andato e anche con il team clienti Aprilia sta confermando le sue doti. Laddove tutti si erano dimenticati di lui, vice campione del mondo Moto 2 qualche anno fa, Brivio e Aprilia hanno sempre creduto nelle capacità del pilota spagnolo che negli ultimi gp ha trovato la competitività che cercava, confermando il talento che era stato messo in mostra nelle categorie inferiori. Bene in Indonesia, benissimo in Australia e la sensazione che da qui in avanti la sua carriera possa prendere una piega diversa. Il prossimo step, secondo Brivio, è fare in modo che Fernandez possa credere nelle proprie capacità.

Brivio: “Raul è un talento”

La storia di Raul Fernandez in Moto gp non era mai decollata in questi anni, lui che aveva perso in volata il mondiale Moto 2 con Remy Gardner, ma mentre il rivale è sparito dai radar nel motomondiale, lo spagnolo ci è rimasto e ora sta raccogliendo i successi che merita. In Australia la sua prima vittoria in carriera e, chissà, la possibilità di disegnare una parabola in crescita per le prossime stagioni. Davide Brivio crede fermamente in lui: “Raul è un grande talento, ma deve convincersi e concentrarsi solo su ciò che conta senza distrarsi”, il messaggio del team principal ad AS. Brivio di gare e mondiali ne ha vinti tanti e Fernandez si fida di una guida di questa esperienza, capace di portare al successo pure la Suzuki nel 2020: “Penso che lui rispetti la mia esperienza e io cerco di aiutarlo. Abbiamo fatto tante cose in passato con Rossi, Vinales e Mir e lavoriamo insieme per crescere. Il merito è ovviamente di Raul e del suo talento”.

E se da un lato Aprilia va forte, fortissimo, dall’altro Yamaha è ultima nel mondiale costruttori e Fabio Quartararo sta perdendo la pazienza. I tre diapason a Misano hanno lanciato il nuovo progetto V4 e così lo riproporranno come wild card anche a Sepang con Augusto Fernandez. L’idea di Yamaha è testare il nuovo progetto per utilizzarlo in pianta stabile già nel 2026: “Sono molto felice di tornare a correre – le parole di Fernandez – Da Misano è passato molto tempo e sono entusiasta. L’obiettivo è continuare a migliorare il nostro pacchetto V4 e non vedo l’ora di iniziare il weekend. Sarà una tre giorni dedicata allo sviluppo della moto per essere pronti per la prossima stagione”. Se Yamaha vorrà evitare l’ultimo posto costrutto dovrà recuperare 43 punti a Honda in tre weekend.