Moto gp Catalogna: circuito, precedenti e orari tv

Bologna, 2 settembre 2025 – E’ già tutto deciso nel mondiale 2025 dopo il sette su sette di Marc Marquez, ma il finale di stagione lascerà impronte importanti in vista della prossima. Indizi che possono far capire se ci sarà battaglia o se il numero 93 dominerà anche nel 2026 dato che i regolamenti tecnici cambieranno solo nel 2027. Bagnaia e gli altri dovranno mandare un segnale di ritrovata competitività, soprattutto Pecco che in Ungheria potrebbe aver trovato una strada utile di lavoro dopo le grandi difficoltà di feeling con la Desmosedici, mentre le Aprilia di Martin e Bezzecchi si confermano competitive e oggi seconda forza del mondiale. Nel frattempo, la classifica iridata è impietosa con Marc in testa con 455 punti, seguito da Alex Marquez secondo con 280, Pecco Bagnaia terzo con 228 e Marco Bezzecchi quarto con 197 e reduce da tre podi di fila. Anche nella classifica per team poco da discutere con Ducati Lenovo in testa con 683 davanti a Gresini con 406 e VR46 con 315, mentre tra i costruttori Ducati domina con 504 punti davanti ai 228 di Aprilia e i 215 di KTM. Ora si va a Barcellona.

Circuito

Situato a 20 chilometri a nord di Barcellona, il tracciato fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati dell'ultima generazione, il Circuito di Catalunya ha ricevuto nel 2001 il prestigioso trofeo al Miglior Gran Premio che concede annualmente IRTA. Può accogliere fino a 104.000 spettatori. Si tratta di un tracciato medio-veloce, con curvoni da raccordare con fluidità e ritmo e con solo un paio di staccate dure. Possibilità di sorpasso in curva 1, curva 4 e curva 10.

Precedenti

Il pilota più vincente a Barcellona resta ancora Valentino Rossi con 7 vittorie totali davanti a Jorge Lorenzo con 5 e Fabio Quartararo con 2. Anche le pole appartengono al Dottore con 4 assieme a Mick Doohan. La prima edizione del gp di Catalogna si è disputata nel 1996 con la vittoria in 500 di Carlos Checa, seguita dalla doppietta di Mick Doohan e poi dal successo di Alex Criville. Primo successo di Rossi nel lontano 2001, ultimo ne 2016, a coronamento di una lunga carriera. Nel 2009, invece, lo straordinario sorpasso di Valentino su Lorenzo all’ultima curva. In epoca recente quattro vincitori diversi. Nel 2021 primo Miguel Oliveira su KTM, poi nel 2022 Fabio Quartararo su Yamaha, nel 2023 Aleix Espargaro su Aprilia e l’anno scorso Pecco Bagnaia su Ducati. Il giro record appartiene ad Aleix Espargaro in 1’38”190 stabilito nel 2024, mentre in gara il più veloce è stato Pedro Acosta in 1’39”664. La velocità massima appartiene all’Aprilia di Espargaro con 356.4 km/h stabilita nel 2023.

Il programma del weekend

Orari canonici europei per il motomondiale a Barcellona. In particolare, la Moto gp partirà il venerdì con le Free Practice 1 alle 10.45, poi le pre qualifiche alle 15. Al sabato, Free Practice 2 alle 10.10, poi a seguire le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la Sprint Race. La domenica, gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12 con la Moto 2 e 14 con la Moto gp. Venerdì 5 settembre Ore 8.30 Moto E Free Practice Ore 9.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 9.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 10.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 12.35 Moto E Practice Ore 13.15 Moto 3 Practice Ore 14.05 Moto 2 Practice Ore 15.00 Moto gp Practice Ore 16.20 Moto E Q1 Ore 16.40 Moto E Q2 Sabato 6 settembre Ore 8.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 9.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 10.50 Moto gp Q1 Ore 11.15 Moto gp Q2 Ore 12.10 Moto E Gara 1 Ore 12.45 Moto 3 Q1 Ore 13.10 Moto 3 Q2 Oe 13.40 Moto 2 Q1 Ore 14.05 Moto 2 Q2 Ore 15.00 Moto gp Sprint Race Ore 16.10 Moto E Gara 2 Domenica 7 settembre Ore 9.40 Moto gp Warm up Ore 11.00 Moto 3 Gara Ore 12.15Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Come sempre, l’intero fine settimana di gara sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport, tra Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 2 e Moto 3, e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, TV 8 trasmetterà in diretta qualifiche e sprint race del sabato, mentre la domenica le gare saranno in differita. Considerando anche la presenza del gp d’Italia di Formula 1, TV8 trasmetterà la Moto 3 alle 18.35, la Moto 2 alle 19.50 e la Moto gp alle 21.35. In seguito al gp di Catalogna ci sarà il gp di San Marino a Misano Adriatico dal 12 al 14 settembre, di fatto la chiusura dell’estate, poi tournée asiatica con Giappone a fine settembre, Indonesia a inizio ottobre, poi Australia il 19 ottobre e Malesia il 26 ottobre. Finale di stagione con il ritorno in Europa per i gp di Portogallo e Valencia. Si entra nel gran finale e a Marc Marquez manca solo l’aritmetica. Leggi anche - Moto gp, Espargaro su Marquez: "Tutto normale, è il pilota migliore sulla moto migliore..."