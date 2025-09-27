Moto gp, Dall’Igna: “Sono veramente contento per Bagnaia”

Motegi, 27 settembre 2025 – Da oltre 300 giorni non vinceva una gara sprint. E’ sempre stato un po’ il suo punto debole, ma la crisi che lo aveva avvolto nel 2025 aveva amplificato il concetto. Il ritorno alla vittoria in Giappone di Pecco Bagnaia fa tirare il fiato a Ducati, che da diversi mesi stava cercando di ridare feeling e fiducia al pilota. Ci è riuscita grazie ai test di Misano, fondamentali per trovare le prime spiegazioni alla difficoltà di Bagnaia in fase di frenata. Alla fine, secondo le indiscrezioni recenti, il team avrebbe montato forcellone e forcella 2024 sulla nuova moto e da lì Pecco avrebbe ritrovato il feeling che cercava. In ogni caso, Gigi Dall’Igna può essere soddisfatto.

Dall’Igna: “Molto contenti per Pecco”

Trovato il bandolo della matassa. I problemi all'anteriore di Pecco Bagnaia sembrano aver trovato una soluzione. Un paio di cambiamenti importanti, sfruttando i test di Misano, e in Giappone è arrivata la pole position e la vittoria in Sprint Race. E' un nuovo inizio. Non servirà per il mondiale 2025 ma per la stagione 2026 era basilare trovare il modo di risalire. Soddisfatto il responsabile reparto corse Gigi Dall'Igna: "Sono veramente contento per Bagnaia – le sue parole a Sky Sport – Il pilota è sempre quello che deve guidare la moto e possibilmente portarla in prima posizione. In primis i complimenti vanno a lui". Non va dimenticato, però, il lavoro della squadra, che ha trovato quello che serviva per dare a Pecco maggior fiducia: "Sono felice per la squadra, sono stati mesi complicati ma abbiamo trovato il bandolo della matassa anche se con ritardo. Non sono cose semplici da gestire e dobbiamo essere contenti di esserci riusciti. Tutta la squadra ha lavorato bene nell'ultimo test a Misano. Sono molto contento". E' tempo dunque di festeggiare, in attesa della gara della domenica, ma su tutto il resto c'è prudenza. Dall'Igna non ha svelato i correttivi sulla moto, in teoria forcella e forcellone, e ha guardato al futuro ancora con realismo e prudenza: "Ci sono state piste favorevoli a Pecco che non abbiamo concretizzato, però abbiamo avuto oggi una bella cartina di tornasole. Sicuramente arriveranno altre piste difficili ma potremo gestire la situazione". Intanto, domenica potrebbe arrivare un'altra festa per Dall'Igna. Marc Marquez ha 191 punti di vantaggio su Alex Marquez e se al termine della gara ne avrà 185 sarà ufficialmente campione del mondo. Appuntamento alle 7 del mattino ora italiana in diretta su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In differita in chiaro su TV8 alle 14 del pomeriggio. Potrebbe essere un weekend di grande gioia per tutta Borgo Panigale.