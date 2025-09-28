Moto gp, Ducati campione. Domenicali: “Storia incredibile. Marquez straordinario”

Motegi, 28 settembre 2025 – Quattro titoli mondiali piloti consecutivi, undici anni di Gigi Dall’Igna alla guida. L’epoca delle Desmosedici prosegue e continua a riscrivere la storia. Pecco Bagnaia, due volte, Jorge Martin e Marc Marquez sono i piloti che hanno dato a Borgo Panigale la vetta del mondo, il numero uno sulla carena. Se i precedenti tre titoli sono stati tutti lottati, Pecco in rimonta su Quartararo nel 2022 e poi volate tra lui e Martin nel 2023 e 2024, quest’anno Marquez ha dominato in lungo e in largo, mettendo subito le cose in chiaro e dimostrando di essere tornato il fenomeno che era. Gongola l’amministratore delegato Claudio Domenicali, uno dei fautori della scelta di portare il numero 93 nella squadra factory.

Domenicali: “Marc addirittura sopra le nostre aspettative”

L’annata in Gresini aveva convinto tutti. Marc Marquez ha dimostrato di avere ancora il manico. Sono bastati pochi gp, mezza stagione, per dare a Gigi Dall’Igna e Claudio Domenicali i dati sufficienti per promuoverlo. E oggi a Borgo Panigale si festeggia un altro titolo iridato. La soddisfazione del Ceo dell’azienda bolognese: “La storia continua, ed è incredibile. Siamo campioni del mondo per la quarta volta consecutiva ed è la dimostrazione che quando talento, competenze e dedizione si incontrano, il confine tra possibile e straordinario scompare”. Stavolta, in sella c’è stato Marc Marquez, al suo nono titolo in carriera e il primo in rosso. Decisione azzeccata portarlo nel team ufficiale: “Ha trovato subito sintonia con la moto e fin dalla prima gara ha confermato le aspettative. Anzi in molti casi ha persino superato le nostre previsioni. E’ un talento straordinario e svolge un lavoro meticoloso”. C’è grande gioia e soddisfazione anche per Gigi Dall’Igna, sbarcato in Ducati ormai dieci anni fa e oggi leader tecnico di un progetto vincente e quasi imbattibile, come dimostrano le undici vittorie domenicali di Marquez sommate alle 14 al sabato, senza dimenticare i successi di Bagnaia e Alex Marquez: “Non siamo stati noi a scegliere Marc ma il team Gresini due anni fa. Durante la scorsa stagione è maturata la decisione di portarlo da noi e credo sia stata la più corretta possibile. Gli abbiamo dato gli strumenti per potersi esprimere al meglio”. In ogni caso, un progetto decennale che funziona da tempo, prima con Dovizioso, poi con Bagnaia, Martin e Marquez, e con il minimo comun denominatore che corrisponde al nome di Gigi Dall’Igna: “Probabilmente il mattone più importante è stata la prima moto nel 2015. Lì c’è stato un salto di qualità tecnico importante. Diciamo che sono state poste le fondamenta su cui poi abbiamo costruito il resto”, le sue parole a Sky Sport. Un presente, oggi, con quattro titoli mondiali di fila, ma ancora una volta Ducati resterà senza numero uno in carena. Jorge Martin, vinto il titolo 2024, è andato in Aprilia, mentre Marc Marquez ha già annunciato che non rinuncerà al numero 93: “Quel numero è parte di me, non riesco a immaginarmi la moto senza il 93”. Poco importa. Tra sette giorni l’Indonesia. Si corre ormai solo per la gloria. Leggi anche - Moto gp Giappone, vince Bagnaia. Marquez è campione del mondo