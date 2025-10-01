Moto Gp, Ducati vicina al titolo per team. Dall’Igna: “Stella che brilla di luce propria”

Bologna, 1 ottobre 2025 – Obiettivo tripletta. Ducati ha imperversato nella Moto gp 2025, forse più che in altre stagioni. Il dominio netto di Marc Marquez ha portato al titolo piloti, che il Team Lenovo ritrova dopo la parentesi Jorge Martin nel 2024, mentre quello costruttori non è mai stato in discussione vista la forza delle varie Desmosedici. Manca ancora un mondiale in questo 2025, ma pure quello è vicinissimo. Si tratta di quello per i team, che ora vede Ducati Lenovo Team in testa con 815 punti, seguito a grande distanza dal BK8 Gresini Racing a 487, mentre in terza posizione ancora una squadra equipaggiata Ducati, ovvero la Pertamina Enduro VR46 con 378. Il primo team non Ducati è il Red Bull KTM Factory in quarta posizione con 300 punti, a testimonianza della netta e incontrovertibile superiorità di Borgo Panigale sia con il team ufficiale sia con quelli satellite. Insomma, una annata da incorniciare, partita con il ritorno al successo di Marc Marquez, mai nessun pilota aveva rivinto un mondiale dopo sei anni, e che ora può concludersi con una succosa tripletta tra costruttori e team.

Dall’Igna: “Brilla la stella di Ducati”

Corsi e ricorsi storici a Motegi. Marquez in trionfo nel titolo piloti sullo stesso circuito in cui Casey Stoner, nel 2007, portò a Borgo Panigale il primo mondiale, il tutto condito dalle vittorie di Loris Capirossi allora e di Pecco Bagnaia domenica. A Mandalika, invece, si può chiudere la tripletta con il titolo per i team esattamente come nel 2007 e nel 2022. Per farlo, alla squadra Lenovo basta uscire con 309 punti di vantaggio sul team Gresini. Sostanzialmente, manca pochissimo. Si gode il momento Gigi Dall’Igna, l’artefice principale di questo autorevole dominio Ducati: “La stella Ducati brilla di luce proprio nell’universo delle due ruote – ha affermato il responsabile del reparto corse – In questa stagione il destino è stato spesso beffardo, servendoci gare contrastanti tra la felicità di un Marquez inarrestabile e la delusione di Bagnaia sofferente, ma Pecco ha avuto il merito di non mollare mai assieme a tutto il team. Oggi siamo tutti felici”. Non poteva mancare una celebrazione speciale per Marc Marquez. Il pilota di Cervera ha vinto 14 volte al sabato e 11 la domenica, confermandosi dominatore assoluto. Non c’è stato spazio per rivali, partendo dai compagni di marca. Dall’Igna entusiasta: “Nessuno ha mai vinto un campionato dopo 6 anni e Marc ci è riuscito con 25 vittorie totali e 31 podi. Una stagione con il record assoluto di punti. E’ stato un dominio incredibile”. Non si poteva chiedere di più. Ora il gp dell’Indonesia con Sprint Race sabato alle 9 e gara lunga domenica allo stesso orario. Bagnaia va a caccia del secondo posto di Alex Marquez e Lenovo a caccia del titolo mondiale a squadre. Leggi anche - Moto gp Indonesia: gli orari tv