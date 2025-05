Moto gp Francia, è subito Marc Marquez nelle pre qualifiche del venerdì. Quartararo e Bagnaia alle spalle

Le Mans, 9 maggio 2025 – Il timbro immancabile di Marc Marquez nel venerdì del gran premio di Francia a Le Mans. Il ducatista ufficiale ha dominato la scena, sia sul passo sia sul giro secco, con margine sui rivali, circa 3-4 decimi abbondanti, e con una superiorità ancora più netta con il nuovo telaio della Gp25. Il numero 93 si candida a monopolizzare il circuito Bugatti e per gli avversari c'è il concreto rischio di dover lottare solo per la seconda piazza. I primi inseguitori sono Fabio Quartararo su Yamaha e Pecco Bagnaia su Ducati, ma il margine dello spagnolo è netto.

La cronaca. Marquez superlativo

Nelle prime libere del mattino sono iniziati i test sul passo gara con gomma media al posteriore e i fratelli Marquez subito a dettare il ritmo. Tempi immediatamente veloci con passo sull’1’31 basso, con anche Pecco Bagnaia, in teoria con il nuovo abbassatore, nelle prime posizioni ma non troppo vicino a Marc Marquez, subito impressionante per feeling con pista e moto. Per quanto riguarda le non Ducati, si sono fatti ben notare Maverick Vinales su Ktm e anche Joan Mir su Honda. Il padrone di casa Fabio Quartararo, invece, ha navigato oltre il mezzo secondo di ritardo, trovando però miglioramenti nella seconda parte di sessione. Alla fine, il miglior crono è stato di Marc Marquez in 1’30”764 con 576 millesimi su Brad Binder e 620 sul fratello Alex. Pecco Bagnaia ha chiuso quarto a 6 decimi di ritardo dal compagno, di poco davanti ad Ai Ogura e Fabio Quartararo, tutti racchiusi in un decimo, mentre Morbidelli è settimo a 7 decimi. Gli altri italiani sono rimasti dietro. Di Giannantonio solo tredicesimo a quasi un secondo, ancora più attardati Marini quindicesimo, Bezzecchi sedicesimo e Bastianini diciottesimo. Nel pomeriggio si sono disputate le pre qualifiche per l’accesso diretto alla Q2. Nella prima parte ancora prove di passo gara, stavolta con gomme dure all’anteriore, sempre con ritmo attorno all’1’31” basso. A mandare segnali interessanti è stato Fabio Quartararo, con buon feeling e velocità con una Yamaha tornata competitiva, ma bene si sono comportati sul passo gara anche Alex Marquez e Maverick Vinales. I ducatisti hanno approcciato con calma, ma in generale si confermano i due decimi di ritardo di Bagnaia da Marc Marquez, il quale ha accelerato a metà turno scendendo anche lui sotto l’1’31” con un passo costante che fa paura. Finale, invece, con i time attack per entrare nelle prime dieci posizioni per la Q2 e Marc Marquez si è confermato con un tempo stratosferico di 1’29”855 con 177 millesimi di vantaggio su Fabio Quartararo e 184 su Pecco Bagnaia, poi a completare la top ten Aldeguer, Alex Marquez, Miller, Acosta, Vinales, Morbidelli e Bezzecchi, ultimo dei qualificati con meno di un decimo di vantaggio su Luca Marini, primo degli esclusi.

Classifica Pre qualifiche

1 M.Marquez 1’29”855 2 Quartararo +0.177 3 Bagnaia +0.184 4 Aldeguer +0.366 5 A.Marquez +0.401 6 Miller +0.422 7 Acosta +0.453 8 Vinales +0.635 9 Morbidelli +0.654 10 Bezzecchi +0.767

Esclusi dalla Q2

11 Marini +0.820 12 Zarco +0.899 13 Bastianini +0.946 14 Mir +0.966 15 R.Fernandez +1.087 16 Ogura +1.310 17 Rins +1.399 18 Di Giannantonio +1.402 19 Binder +1.562 20 Nakagami +1.700 21 Oliveira +2.470 22 Savadori +2.570