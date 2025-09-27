Moto gp Giappone, si rivede Bagnaia. Marquez per il titolo. Favoriti e strategie

Motegi, 27 settembre 2025 – Toh, chi si rivede. Pecco Bagnaia è tornato, finalmente. Un sabato dominato, come di solito fa il suo compagno Marc Marquez, con pole position e vittoria autorevole in Sprint Race. Evidentemente, gli accorgimenti di Misano sono serviti. Un lunedì di test post gp proficuo e che ha permesso al team di capire laddove si annidavano i problemi del ducatista al cospetto di una Desmosedici troppo nervosa in staccata e debole in accelerazione. Tutto cambiato in due settimane e così Pecco potrebbe anche prendersi il ruolo di favorito per il gp del Giappone. Dall’altro lato del box, invece, un Marc Marquez più propenso alla gestione, all’aritmetica per il titolo mondiale e con un feeling non così ottimale con il tracciato di Motegi. La priorità, per il numero 93, è chiudere i conti con il fratello, che peraltro è ancora più in difficoltà di lui. Sfortuna per Marco Bezzecchi, steso al via della Sprint dal compagno Jorge Martin e con una forte contusione alla gamba destra. Ci sarà, ma non in perfette condizioni. Fuori lo spagnolo con il numero uno per una frattura alla clavicola che dovrà essere sistemata tramite intervento chirurgico.

Il venerdì

Già al venerdì Pecco Bagnaia aveva fatto intravedere segnali incoraggianti. Primo tempo in FP1 e un ritmo gara, con le medie per la domenica, molto buono pure con gomme usate. Si era capito che qualcosa stava cambiando anche se a fine giornata, con le Practice, il miglior tempo era andato a Marco Bezzecchi, autore del miglior time attack. Bagnaia era finito settimo, dentro alla Q2, ma con sensazioni nettamente migliori rispetto al passato, con Marc Marquez terzo anche se al mattino aveva registrato diversi problemi di feeling tanto da esagerare con i cambiamenti sulla moto.

Griglia di partenza

In qualifica, Pecco Bagnaia è tornato in auge con un giro sotto il muro dell’1’43”, unico a farlo, davanti a un sorprendente Joan Mir e a un Marc Marquez solido. Più in difficoltà Marco Bezzecchi, solo in terza fila, dietro anche Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Luca Marini e Alex Marquez. Indietro, e mai in ritmo a Motegi, Fabio Di Giannantonio, solo in quarta fila dietro anche a Raul Fernandez e Johann Zarco. Fila 1: Francesco Bagnaia (Ducati) 1:42.911; Joan Mir (Honda) 1:43.003; Marc Marquez (Ducati) 1:43.043. Fila 2: Pedro Acosta (KTM) 1:43.069; Fabio Quartararo (Yamaha) 1:43.155; Franco Morbidelli (Ducati) 1:43.170. Fila 3: Luca Marini (Honda) 1:43.259; Alex Marquez (Ducati) 1:43.271; Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:43.323. Fila 4: Raul Fernandez (Aprilia) 1:43.353; Johann Zarco (Honda) 1:43.542; Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:43.571. Fila 5: Ai Ogura (Aprilia); Jack Miller (Yamaha); Fermin Aldeguer (Ducati). Fila 6: Miguel Oliveira (Yamaha); Jorge Martin (Aprilia); Brad Binder (KTM). Fila 7: Alex Rins (Yamaha); Takaaki Nakagami (Honda); Enea Bastianini (KTM). Fila 8: Somkiat Chantra (Honda); Maverick Viñales (KTM).

La Sprint Race

Gara Sprint dominata da Bagnaia, partito davanti e arrivato davanti. Pecco ha fatto un ottimo ritmo nei primi giri, prima sull’1’43, poi salendo a 1’44” basso, mai dando chance a Pedro Acosta di tenere la scia. Preso margine, Bagnaia ha poi amministrato la gomma morbida e controllato fino alla fine. Dietro è risalito Marc Marquez, che negli ultimi giri ha superato prima Joan Mir e poi Pedro Acosta. Sfortuna per Marco Bezzecchi, steso alla prima curva da un errore del compagno Jorge Martin. Per il pilota Aprilia una forte contusione alla gamba destra ma in gara lunga ci sarà. Martin, invece, dovrà operarsi per una frattura alla clavicola. Mai in gara Alex Marquez, finito lontano dal podio. Ora il pilota Gresini ha 191 punti di ritardo da Marc e per tenere aperti i giochi mondiali dovrà scendere ad almeno 184 dopo la gara di domenica.

Favoriti e strategie

Mai in questa stagione avevamo inserito Pecco Bagnaia come favorito primario di un gp. Si era sempre partiti da Marc Marquez e poi dagli altri, ma stavolta la situazione è diversa. Da un lato c’è il concetto di ‘gestione’ del leader del mondiale che in Giappone ha come primo obiettivo chiudere l’aritmetica per il titolo, dall’altro la velocità di Pecco, che finalmente è tornata. Se a tutto questo aggiungiamo un feeling non eccezionale del numero 93 a Motegi diventa reale inserire Bagnaia come primo favorito del gp domenicale. Dietro, Marquez non è lontano ma dipenderà dalla sua strategia e se riuscirà a inserirsi subito in scia all’italiano o se resterà bloccato nei primi giri. Nella lotta al podio possono giocarsela Pedro Acosta su KTM, Joan Mir su Honda e Franco Morbidelli su Ducati Pertamina, mentre per Marco Bezzecchi dipenderà anche dalla condizione della gamba contusa nell’incidente con Martin in Sprint Race. Per quanto riguarda le strategie, quasi certamente la maggioranza dei piloti dovrebbe scegliere la gomma media, ovvero il connubio migliore tra prestazione e resistenza al degrado, ma chissà che qualcuno non possa azzardare una dura per una seconda parte di gara in rimonta.

Dove vederlo in tv

La domenica di gare a Motegi inizierà nella notte italiana. La Moto 3 è in programma alle 4, poi a seguire la Moto 2 alle 5.15 e la Moto gp alle 7. Tutto in diretta su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Differita in chiaro su TV 8, canale 8 del digitale terrestre, con questi orari: Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.20 e Moto gp alle 14. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Dopo il Giappone si andrà immediatamente in Indonesia settimana prossima.