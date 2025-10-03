Moto gp Indonesia, difficoltà Ducati: Marquez e Bagnaia fuori dai dieci. Primo Bezzecchi

Mandalika, 3 ottobre 2025 – Come cambia il mondo dopo Motegi. Una Moto gp che gira veloce, muta rapidamente, così entrambe le moto Ducati ufficiali sono per il momento fuori dalla Q2 del gp di Indonesia. Il venerdì di Mandalikna è stato un monologo di Marco Bezzecchi, nettamente il migliore in tutte le condizioni e con tutte le gomme, che fossero per il passo gara o il time attack, mentre Marc Marquez e Pecco Bagnaia non sono mai riusciti a trovare feeling. Aprilia in testa, e con margine, e la migliore Ducati è stata quella di Aldeguer, con KTM e Honda competitive grazie ad Acosta, Marini e Mir. Insomma, gerarchie totalmente stravolte.

Cosa è successo nelle libere

Nelle FP1 del mattino il miglior tempo, un po’ a sorpresa, era andato a Luca Marini su Honda in 1’30”809, davanti a Pedro Acosta di 136 millesimi e Marco Bezzecchi di 237. Nascoste le Ducati, ma successivamente si è compresa la difficoltà generale. Marc Marquez ha fatto prove di passo gara con gomma usata fino alla fine e aveva staccato il quinto tempo a quasi mezzo secondo, dietro anche un positivo Alex Rins su Yamaha, mentre per Pecco Bagnaia c’era stato un netto passo indietro rispetto al Giappone con il diciassettesimo tempo a oltre un secondo dal leader. Nei primi minuti di Practice una piccola scivolata per Marc Marquez in curva 10, ma senza gravi conseguenze né a lui né alla moto. Ancora prove di passo gara per la domenica, la scelta dovrebbe essere media-media, con sempre Luca Marini e Marco Bezzecchi nelle prime posizioni. Bene si sono comportati anche Acosta su KTM e Mir sull’altra Honda. E’ rimasto nelle retrovie sul ritmo Pecco Bagnaia, più o meno distante un secondo dai migliori. Nella seconda parte di sessione altra caduta di Marc Marquez, stavolta più dura e con una piccola botta sulla spalla, segno che anche il numero 93 ha faticato a trovare feeling. Bezzecchi, invece, è stato il primo ad abbattere il muro dell’1’30”, mostrando peraltro un ritmo invidiabile in ottica gara e anche con margine sui rivali. Per quanto riguarda i time attack per l’accesso diretto alla Q2, miglior tempo di giornata sempre per Bezzecchi, nettamente il più veloce in 1’29”240 davanti ad Aldeguer, Acosta, Marini e Fernandez, tutti staccati di circa 4 decimi, poi Mir, Quartararo, Rins, Oliveira e Alex Marquez qualificati nei primi dieci. Giornata difficile per il team ufficiale Ducati. Anche Marc Marquez non ha trovato il giro veloce che cercava tra bandiere gialle ed eccessivo tatticismo, per lui undicesima piazza e Q1, mentre Bagnaia è rimasto diciassettesimo a 1”256 da Bezzecchi. Classifica Practice 1 M.Bezzecchi 1’29”240 2 F.Aldeguer +0.408 3 P.Acosta +0.424 4 L.Marini +0.490 5 R.Fernandez +0.493 6 J.Mir +0.528 7 F.Quartararo +0.597 8 A. Rins +0.628 9 M.Oliveira +0.690 10 A. Marquez +0.745 In Q1 11 M.Marquez +0.813 12 F.Morbidelli +0.868 13 B.Binder +0.916 14 J.Zarco +0.990 15 E.Bastianini +1.145 16 J.Miller +1.165 17 F.Bagnaia +1.256 18 F. Di Giannantonio +1.256 19. M.Vinales +1.289 20 S.Chantra +2.194 Leggi anche - Moto gp, Puig sogna il ritorno di Marquez per il 2027