Moto gp Malesia, Ducati torna dominante. Rinascita Bagnaia: i favoriti

Sepang, 25 ottobre 2025 – Un rinascimento malese per Ducati. Non che ci fosse una crisi conclamata, Borgo Panigale ha vinto tutti i mondiali stagionali, ma Indonesia e Australia avevano aperto una piccola porticina agli avversari, soprattutto Aprilia, che ne aveva approfittato. A Sepang, invece, tutto è tornato alla normalità, con Pecco Bagnaia rinato, redivivo, grazie alla pole position, passando dalla Q1, e alla vittoria in Sprint Race, dove anche le Ducati Gresini si sono ben comportate con Alex Marquez e Fermin Aldeguer. E’ stato di nuovo un monologo Ducati solo in parte interrotto dalla solita KTM di Pedro Acosta, mentre l’Aprilia di Marco Bezzecchi ha pagato, e pagherà anche in gara, una qualifica nelle retrovie.

Cosa è successo nel weekend

Un venerdì non propriamente fedele ai valori in campo. Pedro Acosta era stato il migliore nelle Practice, con Pecco Bagnaia fuori dai primi dieci tempi e costretto a passare dalla Q1, assieme a Fermin Aldeguer, sempre con la sensazione di un feeling molto faticoso da trovare. Evidentemente, i cambiamenti della notte hanno dato frutti e in qualifica il ducatista si è riscattato, prima trovando l’accesso alla Q2, sempre con il pilota spagnolo di Gresini, per poi piazzare la pole position con appena sedici millesimi su Alex Marquez e un ottimo Franco Morbidelli terzo. Le difficoltà sono invece rimaste per Marco Bezzecchi, solo in quinta fila con un’Aprilia che si conferma poco in sintonia con il tracciato malese. Bene in qualifica anche Quartararo quarto di poco davanti ad Acosta e Aldeguer.

Griglia di partenza

Fila 1: Francesco Bagnaia (Ducati) 1:57.001; Alex Marquez (Ducati) 1:57.017; Franco Morbidelli (Ducati) 1:57.159. Fila 2: Fabio Quartararo (Yamaha) 1:57.195; Pedro Acosta (KTM) 1:57.363; Fermin Aldeguer (Ducati) 1:57.439. Fila 3: Joan Mir (Honda) 1:57.440; Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:57.522; Johann Zarco (Honda) 1:57.531. Fila 4: Alex Rins (Yamaha) 1:57.949; Jack Miller (Yamaha) 1:57.949; Pol Espargaro (KTM) 1:58.174. Fila 5: Luca Marini (Honda); Marco Bezzecchi (Aprilia); Raul Fernandez (Aprilia). Fila 6: Miguel Oliveira (Yamaha); Ai Ogura (Aprilia); Brad Binder (KTM). Fila 7: Enea Bastianini (KTM); Somkiat Chantra (Honda); Lorenzo Savadori (Aprilia) Fila 8: Michele Pirro (Ducati); Augusto Fernandez (Yamaha).

La Sprint Race

Gara sprint dominata da Pecco Bagnaia, che è partito primo ed è arrivato primo, al termine di una condotta solitaria e subito in fuga con un margine rassicurante di circa due secondi nonostante un problema all’abbassatore. Dietro, le Ducati Gresini hanno battagliato con Pedro Acosta ed entrambe si sono prese il podio a discapito dello spagnolo della KTM, che ha preceduto Morbidelli e Quartararo. Timida rimonta di Bezzecchi, rimasto intruppato nelle retrovie, fino alla settima piazza. Il risultato ha consentito a Bagnaia di riprendersi il terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Bez. Da segnalare anche il titolo di rookie of the year vinto da Fermin Aldeguer con tre gare di anticipo. Un’altra soddisfazione per il team Gresini.

Bagnaia: “Vittoria per la squadra”

Insomma, sembra tornata la versione di Motegi. Pole e vittoria in Sprint per Bagnaia che nel post gara ha voluto dedicare la vittoria alla squadra, che da inizio stagione sta lavorando duro per risolvere i problemi sulla Desmosedici: “La vittoria è per i ragazzi del team, lavorano tanto e anche loro sono in difficoltà nel capire cosa succede. Alterniamo prestazioni deludenti ad altre eccelse e dobbiamo trovare il motivo. Non è una situazione chiara ma stiamo facendo il massimo per venirne fuori. Ieri eravamo in difficoltà e io ho sbagliato il time attack, ma le modifiche della mattina mi hanno aiutato molto”.

I favoriti e le strategie

Per ora, appare un weekend in stile Motegi, con un Pecco Bagnaia che ha trovato la rotta giusta con la sua GP25 e si candida a una gara da protagonista. Se dovesse avere lo stesso feeling della Sprint potrebbe anche andare in fuga, probabilmente con le Ducati Gresini a inseguire e a giocarsi i gradini del podio con la KTM di Pedro Acosta, che continua a maturare il difetto di partire forte per poi calare alla distanza complice il degrado della gomma posteriore. Da dietro, Marco Bezzecchi dovrebbe riuscire a rimontare verso la top five, ma dovrà in tempi rapidi risalire nei primi giri per non perdere troppo terreno dai primi. La lotta alla vittoria, partendo così indietro, appare preclusa. Per quanto riguarda le strategie, i piloti dovrebbero affidarsi alla gomma media per garantire prestazione e maggior durata per la gara lunga visto il basso grip della pista malese che tende a usurare lo pneumatico posteriore. Servirà anche gestione e massima attenzione ai dati delle pressioni per non incorrere in penalità.

Orari tv

La domenica di gare a Sepang avrà inizio alle ore 5 del mattino in Italia con la Moto 3, poi a seguire la Moto 2 alle 6.15 e per concludere la Moto gp alle 8. Tutto in diretta su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Differita in chiaro su TV8 a partire dalle 11 con la Moto 3, le 12.15 con la Moto 2 e le 14 con la Moto gp. Archiviata la Malesia, ci sarà un weekend di pausa per poi riprendere a novembre con gli ultimi due appuntamenti tra Portimao e Valencia. In quelle occasioni potrebbe esserci Nicolò Bulega al posto di Marc Marquez infortunato. Ducati organizzerà un test a Jerez per capire se sia opportuno dirottare il vice campione mondiale Superbike in Moto gp per gli ultimi due appuntamenti. Leggi anche - Moto gp, sorride Bagnaia in Malesia: vince la Sprint Race