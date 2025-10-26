Moto Gp Malesia, le pagelle di Riccardo Galli

Roma, 26 ottobre 2025 – Alex Marquez vince da eroe, Mir con la Honda firma un podio da numero uno e Bagnaia si ritira a tre giri dalla fine in un altro Gp che si rivela in incubo.

Alex Marquez 10 Gp capolavoro quello di Alex. Mira la prima posizione al via. La strappa dalle mani di Bagnaia il prima possibile e poi va giù a testa bassa. Sì, proprio come piace fare al fratello Marc.

Pedro Acosta 8,5 Podio pesante. Bacchettata a Bagnaia altrettanto pesante. Prende la seconda piazza e non la molla. Non si concede rischi per provare a prendere Alex e fa bene. Si gestisce in modo impeccabile.

Joan Mir 8 Fa sognare la Honda. E con la Honda conquista un maxi-podio. I suoi duelli con Morbidelli e Quartararo sono stati il bello del Gp. Poi la fortuna lo aiuta a pizzicare la posizione di Pecco.

Franco Morbidelli 7 Lotta a denti stretti. Non molla mai. Esce dalla palude del gruppone e si spinge il più avanti possibile. Bravo.

Fabio Quartararo 6,5 Ce la mette sempre tutta. Spreme la Yamaha come un limone e ottiene il massimo da una moto che rimane lontana da quella che un tempo dettava legge.

Luca Marini 6 Merita la sufficienza perchè la sua gara è complicata. Tiene le redini di una moto che sulla pista di Sepang diventa in qualche modo ingestibile. Ingiusto chiedergli di più.

Enea Bastianini 6 Vederlo lottare nei bassifondi del gruppo fa male. Vederlo lottare con quella tenacia è un qualcosa che ti riempie il cuore. Lampi da campione su una moto troppo piccola.

Francesco Bagnaia 5 È l’ennesimo capitolo di un 2025 da buttare. Parte bene, poi va in affanno ma prova ad assestarsi sul gradino più basso del podio. Fino a quando la moto (gomma bucata) gli dice ciao. Incredibile. Ma vero.

Fermin Aldeguer 4,5 Diciamo che era ancora evanescente per la festa del sabato. Il Rookie of the Year però in gara non si fa vedere e alla fine si butta via con una caduta da... ragazzino.

Marco Bezzecchi 4,5 Voto complessivo per un weekend che gira tutto al contrario. Bez si perde da giovedì e non riemerge manco in gara. Delusione.