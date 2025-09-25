Moto gp, Marquez: “Sarà il titolo della svolta. Chiuso il periodo più difficile”

Motegi, 25 settembre 2025 – Tre punti in più del fratello bastano a Marc Marquez per festeggiare, nella domenica mattina italiana, il suo nono titolo mondiale. Motegi in Giappone, casa Honda, per veder trionfare il pilota di Cervera con la Ducati numero 93. Già in tre circostanze lo spagnolo ha chiuso un titolo in Giappone (2014, 2016 e 2018) e sette anni dopo sta per tornare sul tetto del mondo. Ha scommesso su se stesso, Marc Marquez, lasciando la sua casa Honda per tentare l’esperienza in Gresini, propedeutica all’approdo in Ducati ufficiale. Marc aveva bisogno di capire il suo livello post infortunio dopo anni difficili con l’ala dorata e in Gresini ha trovato ciò che cercava. Il resto, è storia: un mondiale dominato.

Marquez: “Mondiale della svolta. Chiudo un cerchio”

Sarà una strana sensazione chiudere aritmeticamente il mondiale 2025 sulla pista di casa di Honda ma guidando una Ducati. Marquez è stato bandiera della casa giapponese fin dai suoi esordi, ma per ritornare a vincere ha avuto bisogno di cambiare moto e di salire su quella migliore. Da qui, il dominio totale di una stagione 2025 con undici vittorie su sedici la domenica e quattordici su sedici al sabato. Imbattibile. E’ la chiusura di un cerchio: “E’ il mondiale della svolta, chiudo il periodo più difficile della mia carriera – le parole di Marc Marquez – Sono state stagioni difficili e ho perso due o tre anni di carriera. Ora c’è la mia seconda vita in Moto gp e chiudo un cerchio dopo il grave infortunio di cinque anni fa”. E forse proprio quella brutta caduta di Jerez ha fatto comprendere a Marquez come andare forte senza prendersi rischi eccessivi.

Adesso è praticamente perfetto nel connubio velocità-rischio. Cade pochissimo e vince quasi sempre: “Amo l’adrenalina, ma ho capito che i rischi vanno moderati. Serve rispettare il proprio fisico”, ancora Marc. In ogni caso, servirà ancora un piccolo sforzo, ovvero fare tre punti più del fratello Alex per poter dare vita alla festa. Non sarà facile, secondo Marc: “Non è scontato, mio fratello sta andando forte da inizio anno. Se non vincerò qui in Giappone aspetterò e prima o poi arriverà”. Insomma, se non sarà a Motegi sarà in Indonesia ma il dominio di Marquez è stato netto e incontrovertibile, senza avversari se non in parte il fratello e, soprattutto, un Marco Bezzecchi in forte risalita con Aprilia. In Giappone via alle 3.45 nella notte tra giovedì e venerdì con le Free Practice, poi le prequalifiche alle 8 mentre il sabato qualifiche alle 3.50 di notte e Sprint Race alle 8. Domenica gara della Moto gp alle ore 7 del mattino in Italia con diretta Sky Sport. Differita in chiaro su Tv 8.