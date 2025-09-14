Moto gp Misano, Bezzecchi vicino a Marquez: “Possiamo batterlo, bisogna crederci”

Misano Adriatico, 14 settembre 2025 – Pochi sorpassi, ma una gara sul filo dei centesimi, con un passo identico e un solo momento decisivo. E’ bastata una sbavatura di Marco Bezzecchi per consentire a Marc Marquez di vincere a Misano Adriatico, ma gli ultimi giri sono stati una battaglia a suon di tempi mozzafiato, al limite, mettendo in pista tutto quello che entrambi avevano in corpo. Il Bez, dunque, si candida a essere il futuro anti-Marquez, il rivale più accreditato assieme ad Alex, oggi terzo. E’ l’Aprilia la seconda forza del mondiale. Insomma, manca poco al pilota Academy per battere il leader del mondiale: “Serve crederci”

Bezzecchi: “Ho dato tutto, Aprilia con passo eccezionale”

Una lotta fino alla fine, anche se non si sono sorpassati. E’ stato comunque divertente vedere i due, distanziati di 3-4 decimi, sfidarsi a colpi di giri veloci. E Bezzecchi è rimasto lì, non ha fatto scappare Marquez, lo ha tenuto vicino per poi sfruttare un eventuale errore. Qualcosina al curvone, Marquez largo e con track limits, ma poco altro. Alla fine, è stata solo seconda piazza per Bez, ma c’è soddisfazione: “Sono contento perché ho dato tutto quello che avevo – le parole di Marco dopo la gara – Sicuramente mi sarebbe piaciuto vincere e sono un po’ dispiaciuto, ma abbiamo fatto un passo eccezionale. E’ una cosa un po’ scontata per Ducati ma non per noi”. Un Marquez, dunque, un po’ meno imbattibile e la crescita di Aprilia è un messaggio a Borgo Panigale anche in ottica 2026. Bez vuole provarci e ci crede: “Marc è il più forte in questo momento, però dobbiamo crederci altrimenti non ha senso venire alle gare. Qui ero molto motivato e la squadra ha lavorato molto bene. Questa è stata la gara dove siamo stati più vicini a Marquez e sono riuscito a stare lì nonostante qualche piccolo errore. Questo gp è stato molto motivante per me”. Gli fa eco l’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola. L’obiettivo è battere Marc Marquez già nel 2025. Almeno una volta: “La moto è cambiata molto rispetto al 2024 e non è facile essere subito competitivi, però siamo positivi per il 2026. Detto questo, vogliamo battere Marquez già nel 2025 e Bezzecchi se lo merita. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni”.

Marquez: “Bezzecchi strepitoso”

Giornata particolare anche per Marc Marquez. In Sprint Race è caduto, con un boato sugli spalti dei tifosi italiani che non lo amano, ma la domenica si è rifatto e ha vinto con i fischi del pubblico durante la cerimonia del podio. Il numero 93, in risposta, ha fatto vedere la sua tuta Ducati, come per dire 'guido una moto italiana'. Ma evidentemente la frattura tra il mondo legato a Vale Rossi e Marc Marquez non si ricomporrà mai. In ogni caso, la gara di Marc è stata fenomenale; ha superato Bezzecchi grazie all'errore in fondo al rettilineo opposto, poi ha dovuto lottare sul filo dei centesimi fino all'ultima curva. Bez, di fatto, ha obbligato Marquez a dare tutto: "Oggi Bezzecchi è stato strepitoso, era al livello di Alex a Barcellona e quindi è stata una gara molto difficile – il commento del leader – Penso sia stato uno spettacolo per la Moto gp e spingere così tanto senza fare errori è difficilissimo. Lui ne ha fatto uno e l'ho sfruttato perché i sorpassi su questa pista sono complicati. Per questo ieri ho cercato di inventarne uno". Oggi, però, la missione di Ducati era vincere a Misano davanti al pubblico italiano. La direttiva è arrivata da Davide Tardozzi, come raccontato dallo stesso Marquez: "Tardozzi mi ha detto di non pensare al campionato e l'obiettivo era vincere a Misano. La caduta di ieri mi ha dato grinta in più e in gara si è visto". E un occhio ai rivali lo sta dando anche Gigi Dall'Igna, perché Aprilia è vicina e Ducati non può sedersi sugli allori. Marquez e Bez hanno fatto un altro sport a Misano, tuttavia Ducati ha piazzato cinque moto nelle prime sei posizioni: "Misano regala sempre grande spettacolo e Marc e Marco sono stati incredibili. Bez era in forma, conosce la pista e l'Aprilia è una moto che oggettivamente funziona molto bene. Ci aspettavamo una gara combattuta", l'analisi del responsabile reparto corse. Resta comunque la supremazia di Borgo Panigale: "I primi due hanno fatto una bella differenza rispetto agli altri, ma abbiamo messo cinque moto nei primi sei posti e significa che il pacchetto funziona bene". Chi invece non funziona è Pecco Bagnaia. Weekend anonimo per il ducatista e poi caduta in gara a chiudere mestamente una tre giorni difficile: "Stiamo facendo fatica e dobbiamo trovare il modo di uscirne. Lunedì avremo un test importante, anche se un giorno non tirerà fuori il coniglio dal cilindro". E pure Pecco sta faticando a mantenere la calma, la pazienza sta finendo. Dall'Igna risponde così: "E' normale, anche io ho perso la pazienza. Siamo tutti umani e quando si entra in una spirale negativa tutto peggiora. Ora serve invertire la tendenza". Ora pausa di una settimana, poi tournée asiatica con Giappone dal 26 al 28 settembre, Indonesia dal 3 al 5 ottobre, Australia dal 17 al 19 ottobre e Malesia dal 24 al 26 ottobre. Già nel prossimo appuntamento Marquez può chiudere aritmeticamente il mondiale 2025.