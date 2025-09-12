Moto gp Misano, Marc Marquez il più veloce al venerdì. Risale Bagnaia

Misano Adriatico, 12 settembre 2025 - Subito nel segno di Marc Marquez il venerdì di Misano. Miglior tempo sul Simoncelli per il leader del mondiale che ha messo la sua firma sul tracciato italiano, tra i suoi preferiti, ma alle spalle è grande bagarre italiana con diversi piloti competitivi. Bene Bezzecchi, bene Morbidelli, bene anche Marini e pure Bagnaia ha vissuto un venerdì convincente dopo le difficoltà di Barcellona. Tutti si sono qualificati al Q2.

Come sono andate le prove del venerdì

Nelle libere del mattino la prima grande curiosità era vedere all’opera la nuova Yamaha con il motore V4, portata in pista da Augusto Fernandez che ha dunque testato sul Simoncelli il nuovo progetto tecnico giapponese. Il concetto di prestazione, in un primo momento, non era quello rilevante e l’obiettivo è stato racimolare dati, ma dopo 25 minuti di sessione si è accesa una spia e Fernandez ha dovuto fermare la moto e cambiarla. Alla fine, lo spagnolo ha chiuso ventunesimo a 1”195 di ritardo. Per quanto riguarda gli altri piloti, consuete FP1 a caccia del passo gara. Si è partiti con soft all’anteriore e media la posteriore quasi per tutti, con gli italiani subito competitivi con Bezzecchi a segnare il primo tempo significativo in 1’31”764, di poco davanti a Di Giannantonio e Marini, ma Marc Marquez è rimasto poco distante a 117 millesimi. Chiaramente, i tempi si sono abbassati a fine sessione con la pista che è andata gommandosi favorendo la prestazione e Morbidelli è sceso a 1’31”342, miglior tempo del mattino, con 249 millesimi su Fabio Quartararo e 254 su Fabio Di Giannantonio. E i Marquez? Competitivi con gomma usata: Alex quarto a 258 millesimi e Marc quinto a 269. Ancora indietro Bagnaia, che ha chiuso in undicesima posizione a 587 millesimi di ritardo. Nelle pre qualifiche il primo approccio è stato sempre basato sul passo gara, tra chi ha girato con una coppa di medie e chi ha invece utilizzato una soft al posteriore (come Bezzecchi). Aprilia bene in avvio proprio con il Bez e tempi vicini al muro dell’1’31”, sfiorato pure da Marc Marquez in 1’31”026. Dietro al 93 bene gli italiani con ancora ottime cose da Morbidelli, Di Giannantonio e Bezzecchi, tutti vicini al leader del mondiale, e anche Pecco Bagnaia è parso in risalita con un ritmo a circa 3 decimi dal compagno. Ultimi minuti dedicati al time attack per entrare direttamente in Q2 e miglior tempo per Marc Marquez in 1’30”480 davanti a Marco Bezzecchi, staccato di 193 millesimi, e a Franco Morbidelli, terzo a 193 millesimi, mentre quarto un buon Pecco Bagnaia a poco più di 2 decimi di ritardo. A completare la top ten, e quindi in Q2, Alex Marquez, Mir, Marini, Martin, Acosta e Di Giannantonio, mentre sono rimasti esclusi Zarco e Quartararo, undicesimo e dodicesimo, e un Enea Bastianini in difficoltà con la diciottesima piazza.

Classifica pre qualifiche

1 M.Marquez 1'30"480 2 M.Bezzecchi +0.147 3 F.Morbidelli +0.193 4 F.Bagnaia +0.230 5 A.Marquez +0.272 6 J.Mir +0.339 7 L.Marini +0.368 8 J.Martin +0.377 9 P.Acosta +0.409 10 F. Di Giannantonio +0.435 In Q1 11 J.Zarco +0.588 12 F.Quartararo +0.610 13 B.Binder +0.686 14 M.Vinales +0.769 15 F.Aldeguer +0.813 16 R.Fernandez +1.007 17 J.Miller +1.020 18 E.Bastianini +1.092 19 A.Fernandez +1.198 20 A.Rins +1.202 21 A.Ogura +1.208 22 M.Olivera +1.889 23 S.Chantra +2.036