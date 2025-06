Moto gp, Razgatlioglu in Moto gp: Miller e Oliveira si giocano il posto

Bologna, 12 giugno 2025 – Lo sbarco di Topraz Razgatlioglu in Moto gp desta grande curiosità e attenzione. Il maggior talento della Superbike si cimenterà con i migliori piloti al mondo a partire dal 2026, con un contratto firmato in Yamaha-Pramac di Paolo Campinoti. Determinante il lavoro di Paolo Pavesio, il nuovo responsabile al posto di Lin Jarvis, che ha voluto fortemente il turco nella top class. Non sarà nel team ufficiale, ma in quello Pramac che avrà tutti gli aggiornamenti alla M1e Razgatlioglu avrà pari livello rispetto ai piloti factory Fabio Quartararo e Alex Rins. L’unico nodo, che è stato superato, era relativo allo sponsor: il team ufficiale ha un accordo da tempo con una marca di bibite rivale rispetto a quella che ha sempre sponsorizzato Toprak, ma è un vincolo che riguarda solo la squadra factory e non quella Pramac. Quindi, accordo raggiunto in poco tempo, nonostante su Razga ci fosse anche Honda. Ora si tratta solo di capire chi gli farà posto.

Miller e Oliveira hanno tempo fino alla sosta

Per ora Toprak si sistemerà nel team Pramac nel 2026, ma dall’anno successivo cambieranno anche i regolamenti tecnici e chissà che per lui non ci possa essere uno sbarco nel team Factory (in quel caso dovrebbe abbandonare il suo sponsor come fatto da Marquez per andare in Ducati). Toprak ci penserà più avanti. Anche Yamaha valuterà il futuro il prossimo anno, anche sulla base delle prestazioni del pilota, e per ora il primo nodo è scegliere chi sarà il suo compagno nel 2026. Jack Miller è in scadenza di contratto, ma sta facendo bene e sta dando ottimi feedback, mentre Miguel Oliveira è più in difficoltà ma ha contratto per il prossimo anno. La sensazione, a oggi, è che possa essere preferito Miller. Tutte le attenzioni, però, sono su Razgatlioglu. Riuscirà il talento Superbike a sfondare pure in Moto gp? Il turco, di sicuro, ha scelto la via più diretta, entrare subito in griglia, mentre Nicolò Bulega ha deciso di fare un anno da tester e poi, eventualmente, sbarcare nel 2027 con i nuovi regolamenti. Soluzione che qualcuno avrebbe consigliato pure a Toprak, come scrive Motorsport.com, ma non è stato trovato un accordo con Honda, che aveva proprio prospettato questo tipo di percorso. Una fonte di Motorsport.com ha infatti messo in guardia Razgatlioglu. Cercare di sfidare subito i migliori al mondo potrebbe essere un rischio: "Molto dipenderà da come affronterà questa sfida. Se vuole provare a sfidare immediatamente i più veloci, probabilmente si espone al rischio che non vada bene. Per lui, sarebbe una vittoria se seguisse una tendenza al rialzo nel corso della stagione e finisse il 2026 avendo fatto progressi”, le parole della fonte. Insomma, alla soglia dei trent’anni Toprak si rimette in gioco, prendendosi un grande rischio. Intanto, il duello per il mondiale Superbike con la Ducati di Bulega riparte questo weekend da Misano per il round dell’Emilia Romagna: sarà il giro di boa della stagione. Leggi anche - SBK, Bulega rinnova fino al 2026, ma sarà anche tester Moto gp