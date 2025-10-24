Acquista il giornale
Moto gp Sepang, Acosta il più veloce al venerdì. In Q1 Bezzecchi e Bagnaia

Bagnaia conferma le sue difficoltà, Aprilia non è per ora competitiva come in Australia. Miglior italiano Di Giannantonio su Ducati VR46

di MANUEL MINGUZZI
24 ottobre 2025
Pedro Acosta in sella alla KTM

Sepang, 24 ottobre 2025 - Tutto diverso nel venerdì di Sepang rispetto a quanto visto in Australia. In difficoltà Aprilia, Bagnaia ancora nelle retrovie, così nelle practice del gp di Malesia è spuntato Pedro Acosta su KTM. Il migliore. Fuori dalla Q2, e costretti a passare dalle Q1, sia Bezzecchi che Pecco, ma anche Raul Fernandez vincitore a Philip Island. In ripresa Yamaha e Honda.

Cosa è successo nel venerdì di Sepang

Nelle Free Practice della notte italiana miglior tempo di Fermin Aldeguer in 2’00”199, con 256 millesimi su un Bagnaia che sembrava ritrovato e 349 sulla Honda di Mir, mentre Bezzecchi si era accontentato della quinta posizione a quasi 4 decimi. Per quanto riguarda le altre Ducati, Alex Marquez settimo a 5 decimi mentre le VR 46 erano rimaste nelle retrovie con Morbidelli undicesimo a 964 millesimi e Di Giannantonio diciassettesimo a 1”266. Nelle pre-qualifiche tutto diverso. Primi minuti dedicati alle prove di passo gara con tanti piloti in pista con una coppia di gomme soft e tempi che sono scesi rispetto alla prima sessione, anche perché col rischio pioggia sempre incombente è diventato necessario piazzare un tempo da top ten fin da subito. Il primo a stampare un crono rilevante è stato Fermin Aldeguer in 1’58”279, con Joan Mir e Pecco Bagnaia non lontani. Il ducatista, però, ha continuato la comparativa tra le due moto, anche perché una delle due ha presentato ancora i movimenti in uscita di curva come in Australia. C’è da lavorare. Ultimi minuti per i time attack, anche se i nuvoloni incombono. I tempi sono scesi ancora e a quindici dalla fine è arrivata la pioggia. Sembra finita, invece il sole ha fatto capolino a sei minuti dal termine e tutti sono tornati in pista. Così, il miglior tempo alla fine è stato di Pedro Acosta con un grande 1’57”559 davanti a Johann Zarco di 19 millesimi e Jack Miller di 281, poi a completare la top ten Joan Mir, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaro, Alex Marquez e Alex Rins. Fuori, a sorpresa, Fermin Aldeguer, a lungo in testa, e soprattutto Marco Bezzecchi, solo quindicesimo a quasi un secondo di ritardo, mentre Pecco Bagnaia ha confermato le sue difficoltà con il dodicesimo tempo a 647 millesimi.  Classifica Practice 1 P.Acosta 1’57”559 2 J.Zarco +0.019 3 J.Miller +0.281 4 J.Mir +0.295 5 F.Quartararo +0.309 6 F. Di Giannantonio +0.480 7 F.Morbidelli +0.482 8 P.Espargaro +0.496 9 A.Marquez +0.498 10 A.Rins +0.558 In Q1 11 L.Marini +0.620 12 F.Bagnaia +0.647 13 F.Aldeguer +0.720 14 A.Ogura +0.741 15 M.Bezzeccgi +0.801 16 R.Fernandez +1.022 17 B.Binder +1.180 18 M.Oliveira +1.217 19 E.Bastianini +1.394 20 S.Chantra +1.405 21 L.Savadori +1.693 22 M.Pirro +2.182 23 A.Fernandez +2.415  

