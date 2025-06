Moto gp, Tardozzi: “Il terzo posto di Pecco vale una vittoria. Test con nuova carena”

Aragon, 8 giugno 2025 – Dopo il dodicesimo posto di ieri in Sprint Race c’erano pochissime chance di rivederlo ai vertici, invece è successo. Ducati esce soddisfatta da Aragon. Marc Marquez, come da pronostico, ha dominato il gran premio e consolidato la vetta del mondiale, ma Pecco Bagnaia ha ritrovato competitività e il terzo posto finale lo rende contento, soprattutto è contento il management di Ducati, a partire da Davide Tardozzi. Il numero 63 aveva bisogno di ritrovare un po’ di feeling e di entusiasmo, e chissà che non siano serviti anche i dischi dei freni maggiorati, usati da Bagnaia e non da Marquez. Fatto sta che lo spagnolo sta sempre di più prendendo possesso del mondiale, ma quantomeno ad Aragon si è visto un Bagnaia più competitivo. E’ già un passo avanti: per Tardozzi il terzo posto vale come una vittoria.

Tardozzi: “Due successi in uno di Ducati”

La notte ha portato consiglio. La disastrosa gara sprint del sabato ha fatto scattare una riunione tecnica decisiva tra Bagnaia e gli ingegneri e alla fine qualche soluzione è stata trovata. Non si sa cosa, oltre ai dischi dei freni maggiorati, Tardozzi non ha voluto svelarla, ma è servita per ridare a Pecco velocità e ritmo: “Abbiamo fatto una modifica, non vi dirò quale, ma è servita – le parole di Tardozzi dopo la gara – Credo che oggi Ducati abbia vinto due volte, perché il terzo posto di Bagnaia vale come una vittoria. Le ultime tre gare erano state molto sofferte e la Sprint del sabato un disastro, ma Dall’Igna e gli ingegneri hanno trovato qualcosa di utile e che ha dato a Pecco confidenza”. E ad Aragon il lavoro non è finito perché ci saranno i test del lunedì, decisivi per Pecco che avrà una nuova carena e nuovi correttivi per provare a vincere tra due settimane al Mugello: “Il compito è quello di dare ancora più confidenza a Pecco con la moto – ancora Tardozzi – Lui sa benissimo che in questi mesi non c’è stato un solo minuto in cui un membro di Ducati non abbia pensato a come aiutarlo. Adesso proveremo una nuova carena”. Non solo, previste altre nuove soluzioni per il test post gp, tutto con la speranza che al Mugello Pecco possa tornare in lotta per la vittoria: “Torneremo a lavorare sulle evoluzioni che sono della Gp25 di Marc e su alcune cose aerodinamiche, Pecco ci dirà se le vuole confermare o se andremo in un’altra direzione. Dischi maggiorati? Pecco ha preso la sua strada e gli altri hanno dischi diversi, ma ci sono state tante piccole cose che hanno dato a Bagnaia anche una predisposizione mentale diversa”. Si corre tra due settimane sul circuito toscano.

