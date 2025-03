Moto gp Thailandia, i favoriti: volano i Marquez, Bagnaia insegue

Buriram, 1 marzo 2025 – La prima Sprint Race dell’anno è terminata esattamente come da griglia di partenza e come da pronostico. Primo Marc Marquez, secondo Alex Marquez e terzo Pecco Bagnaia: questi sono i valori del gp della Thailandia, con i due spagnoli più veloci di circa un decimo sull’ex campione del mondo. Il triello si dovrebbe ripetere anche nella gara lunga della domenica, con la variabile di una gomma dura all’anteriore che potrebbe premiare Pecco. In ogni caso, i due spagnoli sembrano più in feeling e più veloci sul tracciato di Buriram, che ha visto Bagnaia inseguire fin dalle prime libere. Per una gara da protagonista si candida anche l’Aprilia di Ai Ogura, forse la miglior carta di Noale in assenza di Jorge Martin.

La griglia di partenza

Qualifiche non semplici per Pecco Bagnaia che è dovuto partire dalla Q1, causa impedimento di Franco Morbidelli venerdì nelle libere, e il ducatista ufficiale è passato con il miglior tempo, ma di poco, verso la Q2, dove non è riuscito a intaccare la superiorità dei fratelli Marquez con Marc primo e Alex secondo. Pecco ha inseguito per tutto il weekend e l'inerzia è difficile da invertire. Bene anche Miller con Yamaha e Ogura con Aprilia, mentre Morbidelli in gara lunga verrà penalizzato di tre posizioni proprio per l’impedimento su Bagnaia. Nella top ten si candidano a buona ara pure Acosta, Bezzecchi e Quartararo. Fila 1 M. Marquez A. Marquez. P. Bagnaia Fila 2 J. Miller A. Ogura P. Acosta Fila 3 R. Fernandez M. Bezzecchi F. Morbidelli Fila 4 F. Quartararo J. Mir J. Zarco Fila 5 F. Di Giannantonio B. Binder F. Aldeguer Fila 6 L. Marini M. Oliveira M. Vinales Fila 7 A. Rins E. Bastianini S. Chantra Fila 8 L. Savadori

Una Sprint Race senza sussulti

Non c’è stata particolare battaglia nella Sprint Race del sabato. Marc Marquez è partito primo, è andato in fuga e ha vinto senza problemi, mostrando passo, controllo, gestione e velocità all’occorrenza. Bagnaia ha provato a fare secondo con un sorpasso alla prima curva su Alex Marquez, ma lo spagnolo ha reagito in curva 3 e alla fine si è preso la seconda piazza senza più mollarla. Bene Ai Ogura, convincente con Aprilia Trackhouse e capace di tallonare Bagnaia fino alla fine, così come Franco Morbidelli e Pedro Acosta che hanno mostrato buone cose con la quinta e la sesta posizione davanti a Fabio Quartararo.

I favoriti della gara

La palma di favorito unico per la gara lunga è chiaramente di Marc Marquez. Il numero 93 è stato il più competitivo sul passo fin dalle prove libere del venerdì e in più ha sfornato una qualifica solida, di solito suo tallone d’Achille, e partendo dalla pole può imporre ritmo e traiettorie. Potrebbe anche essere fuga fin dalle prime battute. Dietro, infatti, c’è il suo scudiero, che è il fratello Alex, pure lui in feeling con il tracciato di Buriram e costantemente più veloce di Pecco Bagnaia. Può essere doppietta di fratelli. L’unica speranza a cui si aggrappa Pecco è la gomma dura all’anteriore, sua preferita e opzione per la gara che dovrebbe dare qualche vantaggio nella seconda parte per poter togliere quel decimo e mezzo di passo che gli manca. Il ducatista, però, dovrà stare attento ad Ai Ogura, molto veloce con Aprilia Trackhouse, a Franco Morbidelli con Ducati Pertamina e Pedro Acosta, che in Sprint Race ha pagato una partenza non scintillante. In risalita pure Yamaha e Honda che possono puntare a un piazzamento tra il sesto e il decimo, giocandosela con Bezzecchi, Binder e Di Giannantonio. La vera difficoltà è per le KTM Tech 3 di Vinales e Bastianini, per ora mai realmente in gioco per le posizioni che contano. Si parte alle ore 9 del mattino di domenica 2 marzo con diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go. Differita in chiaro su Tv 8 alle 14.

