Moto gp Ungheria: Marquez dominante e favorito. Bagnaia con poche speranze: i favoriti

Balaton Park, 23 agosto 2025 – Un altro monologo, un’altra puntata del mono-Marquez. Il leader del mondiale continua a dominare. Pole position e sprint al sabato, giusto per mettere le cose in chiaro anche sull’inedito Balaton Park. Chi lo può battere? Nessuno. Le gerarchie sono chiare e il compagno di box Pecco Bagnaia è in profonda crisi. Fuori dalla Q2, il tre volte iridato è costretto a partire in quinta fila e in sprint race praticamente è rimasto nelle retrovie senza farsi notare. E’ notte fonda. Ci possono provare invece gli altri italiani, soprattutto i Pertamina VR46 e Marco Bezzecchi, ma Marquez è irraggiungibile e si gioca per il secondo posto a meno di clamorosi colpi di scena.

Il venerdì

Marc Marquez non aveva ottenuto il miglior tempo al venerdì, Pedro Acosta avanti di pochi millesimi, ma in termini di passo gara nessuno era riuscito a tenere il ritmo dello spagnolo, che anche sul debuttante tracciato di Balaton Park ha imposto la sua superiorità. Frena meglio, curva meglio, traziona meglio, ha più feeling. Fa tutto meglio ed è imbattibile. Venerdì dunque di Pedro Acosta, ma le indicazioni sulla gara erano chiare, così come era chiara la difficoltà di Bagnaia, rimasto fuori dai primi dieci tempi e quindi costretto a passare dalla Q1. Un disastro.

Qualifiche e griglia di partenza

Le cose in chiaro Marc Marquez le ha messe subito fin dalla qualifica. Mentre Bagnaia arrancava in Q1, rimanendo fuori dalla Q2, il leader del mondiale si prendeva la pole position in 1’35”518 con quasi tre decimi su Marco Bezzecchi e quasi quattro su Fabio Di Giannantonio. Dietro, bene Bastianini quarto con Morbidelli e Quartararo, opaco Pedro Acosta solo in terza fila. Crisi per Pecco, ancorato a una pessima quinta fila in griglia di partenza. Prima fila: Marc Marquez (Ducati 1:36.518); Marco Bezzecchi (Aprilia +0.290); Fabio Di Giannantonio (Ducati +0.354). Seconda fila: Enea Bastianini (KTM +0.424); Franco Morbidelli (Ducati +0.513); Fabio Quartararo (Yamaha +0.524). Terza fila: Pedro Acosta (KTM +0.581); Fermin Aldeguer (Ducati +0.612); Luca Marini (Honda +0.659). Quarta fila: Joan Mir (Honda +0.721); Alex Marquez (Ducati +0.731); Pol Espargaro (KTM +1.104). Quinta fila: Brad Binder (KTM); Jack Miller (Yamaha); Francesco Bagnaia (Ducati). Sesta fila: Raul Fernandez (Aprilia); Jorge Martin (Aprilia); Johann Zarco (Honda). Settima fila: Miguel Oliveira (Yamaha); Alex Rins (Yamaha); Ai Ogura (Aprilia).

La Sprint Race

Subito una esagerazione in partenza per Quartararo, andato lungo, compromettendo la prima curva anche di Bastianini, mentre Marquez ha confermato la testa per non mollarla più. Dietro, si è innescata la lotta al podio tra le VR46 e le Honda, con Bezzecchi con poco ritmo per cercare di tenersi le prime piazze. Alla fine l’ha spuntata Di Giannantonio con la seconda posizione davanti a Morbidelli, poi un ottimo Marini quarto con Aldeguer quinto, Mir sesto e Bezzecchi settimo. Per effetto di questi risultati, Marquez è salito a 430 punti in classifica con un abisso su Alex Marquez (278) e Pecco Bagnaia (221), mentre Marco Bezzecchi continua ad avvicinarsi al tre volte iridato con 181 punti a meno 40. Insomma, per i primi due posti è sostanzialmente fatta, mentre per il terzo Aprilia è lì e ci prova con un Pecco in grande crisi. Soddisfatto, ovviamente, il leader del mondiale: “Sono migliorato molto perché in Fp1 questa pista non ti piace, poi una volta presi i riferimenti diventa divertente. Abbiamo fatto un passo avanti su tutto e il ritmo gara è buono, ma lavoreremo ancora in vista della gara lunga. Qui sono tornato a guidare aggressivo? Di solito con la Ducati freno con le due ruote in linea, ma in Ungheria possiamo fare altro. Il sottosterzo in curva si può utilizzare quando serve”.

I favoriti

Anche al Balaton Park bisognerebbe parlare al singolare. Marc Marquez negli ultimi sei weekend ha fatto 222 punti su 222 e punta a farne 259 su 259. Vinta la Sprint Race, Marc può dominare anche la gara lunga, partendo dalla pole e in un tracciato dove è difficile sorpassare. Ma non dovrà nemmeno difendersi più di tanto, anzi ha possibilità di andare subito in fuga e amministrare. Dietro di lui sarà bagarre per il podio. I Ducati VR46 Pertamina si sono ritrovati dopo il difficile gp di Austria, così Di Giannantonio e Morbidelli si candidano per il podio assieme a Marco Bezzecchi su Aprilia, Fermin Aldeguer su Ducati Gresini e Pedro Acosta su KTM. Occhio anche alla risalita Honda con Marini e Mir competitivi. Per quanto riguarda le strategie, il tracciato stop & go di Balaton Park potrebbe imporre una coppia di medie per la gara lunga.

Dove vedere le gare in tv

Le gare del gp di Unghieria partiranno alle 11 di domenica con la Moto 3, poi alle 12.15 la Moto 2 e alle 14 la Moto gp. Diretta su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208, e in streaming su Sky Go e Now Tv con telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Differita in chiaro su TV8 tre ore dopo, quindi alle 14 con la Moto 3, le 15.15 con la Moto 2 e le 17.05 con la Moto gp. Dopo Balaton Park, una settimana di sosta poi di nuovo in pista in Catalogna dal 5 al 7 settembre e a seguire Misano Adriatico dal 12 al 14 settembre. A seguire sarà trasferta asiatica.