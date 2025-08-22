Moto gp Ungheria, Acosta il migliore al venerdì. Bagnaia deve partire dalla Q1

Balaton Park (Ungheria), 22 agoto 2025 – Una KTM in testa nel venerdì di Ungheria a spezzare la monotonia imposta da Marc Marquez, ma c’è la conferma della crisi di Pecco Bagnaia. Al Balaton Park miglior tempo nelle pre qualifiche di Pedro Acosta, molto convincente sull’inedito tracciato ungherese, con Marc Marquez molto vicino e con il solito grande passo per la gara. Delusione per Bagnaia, che proprio non trova il bandolo della matassa. Il suo venderdì è un malinconico quattordicesimo posto e dovrà passare dalla Q1. C'è molto lavoro da fare. Fuori anche le Aprilia ufficiali.

Acosta veloce, crisi Bagnaia. Marquez c'è

Primi minuti di prove libere mattutine basate sull'approccio dei piloti a una pista nuova e senza riferimenti. Il vantaggio è stato per i ducatisti che settimana scorsa hanno girato al Balaton con moto stradali, ma KTM si è mostrata competitiva. Primi giri di pista con soft all'anteriore e media al posteriore. L'adattamento ha visto il solito Marc Marquez esprimersi meglio nelle prove di passo gara con giri sull'1'38" e bene si sono comportati anche Pol Espargaro, il sostituto di Maverick Vinales, e Marco Bezzecchi su Aprilia. Difficoltà immediate per Bagnaia che è rimasto costantemente nelle ultime posizioni con un ritardo di circa due secondi dal leader. Negli ultimi minuti di free practice, il numero 93 ha confermato la sua superiorità scendo a 1'37"956 con 277 millesimi su un ottimo Pol Espargaro e 570 millesimi su Pedro Acosta, poi a seguire Marini, Alex Marquez e Bezzecchi. Male Bagnaia, solo quindicesimo a 1"383 dal compagno di squadra. Nelle battute iniziali di pre-qualifiche del pomeriggio ancora prove di passo, stavolta con medie all'anteriore e soft al posteriore per Bagnaia e altri come Acosta e Aldeguer, coppia di medie per Marc Marquez. Ritmo subito sull'1'38"6, poi a scendere verso il 38 basso con Marc, Di Giannantonio, Acosta, Bastianini e Aldeguer molto competitivi. Il primo ad aggredire il muro del 38 è stato proprio Aldeguer, che a metà turno è sceso a 1'37"793, a conferma dell'ottimo stato di forma dopo il secondo posto in Austria, ma Marc lo ha sorpassato poco dopo di 40 millesimi. Ancora grandi difficoltà per Bagnaia, rimasto sempre attorno al secondo di ritardo sul passo. Finale dedicato ai time attack per entrare direttamente in Q2. Il migliore è stato Pedro Acosta con un sontuoso 1'37"061 con appena 6 millesimi sul leader del mondiale, poi Alex Marquez a 281 e Fermin Aldeguer a 314: sarà duello con KTM. A completare la top ten Bastianini, Morbidelli, Mir, Pol Espargaro, Marini e Quartararo. Fuori, invece, sono rimasti Martin e Bezzecchi, undicesimo e dodicesimo, ma anche Pecco Bagnaia, malinconicamente quattordicesimo. Tutti dovranno passare dalla Q1 del sabato. Classifica pre-qualifiche 1 P.Acosta 1'37"061 2 M.Marquez +0.006 3 A.Marquez +0.281 4 F.Aldeguer +0.314 5 E.Bastianini +0.354 6 F.Morbidelli +0.368 7 J.Mir +0.385 8 P.Espargaro +0.483 9 L.Marini +0.527 10 F.Quartararo +0.610 In Q1 11 J.Martin +0.611 12 M.Bezzecchi +0.693 13 F.Di Giannantonio +0.724 14 F.Bagnaia +0.728 15 B.Binder +0.815 16 A.Ogura +0.952 17 J.Miller +0.961 18 M.Oliveira +1.011 19 R.Fernandez +1.181 20 J.Zarco +1.227 21 A.Rins +1.318