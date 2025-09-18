Moto gp, Yamaha e il V4. Meregalli: “Lo useremo nel 2026 e nel 2027”

Bologna, 18 settembre 2025 – E’ partito da Misano il nuovo corso di Yamaha. Progetto rivoluzionato e ora ancorato attorno al nuovo motore V4. Primi dati raccolti in pista con la wild card Augusto Fernandez al gp della Riviera di Rimini ma l’intenzione dei giapponesi è di ‘stressare’ ulteriormente il progetto in altre due gare da qui a fine stagione. Il tutto in ottica 2026 e, soprattutto, in ottica 2027 quando cambieranno i regolamenti tecnici con riduzione dell’aerodinamica, eliminazione degli abbassatori e riduzione della potenza dei motori. Insomma, i tre diapason cercano una risalita e puntano su un progetto nuovo a livello motoristico per colmare il divario con Ducati e Aprilia.

Meregalli: “Senza problemi lo useremo nel 2026”

Yamaha prova a tornare a vincere e per farlo si affida al motore V4 messo in pista a Misano. Stravolto il progetto, non solo in termini di motore ma anche di tutte le componenti che ruotano attorno, la squadra dei tre diapason ora deve accumulare il maggior numero di dati per svilupparlo e renderlo oltremodo competitivo. In ballo c'è non solo il ritorno ai vertici ma anche la possibilità di convincere Fabio Quartararo a rimanere in Yamaha oltre il 2026. Si prosegue dunque con il V4 e Yamaha ha tutta l'intenzione di portarlo in pista nel 2026 e nel 2027: "Siamo in uno stato embrionale – le parole di Maio Meregalli a Formulapassion – Abbiamo deciso di utilizzare delle wild card per stressare il progetto dato che le possibilità di test sono ridotte. Il nostro piano, oltre Misano, è fare altre due gare tra cui Malesia per mettere in pista il V4 in condizioni estreme". Sarà un lavoro lungo quello di Yamaha che ha intenzione di utilizzare la nuova moto anche nel prossimo biennio a cavallo del cambio di regolamento. A meno di problemi insormontabili, la strada è tracciata: "Siamo al primo step, ma nel 2026 vogliamo usare il V4 a meno che non ci siano problematiche irrisolvibili. Ancora non abbiamo dati e più ne raccogliamo e meglio è. Quello che impareremo dal 2026 lo porteremo poi sulla moto 2027", ancora Meregalli. E per fare questo Yamaha ha dovuto aprire i cordoni della borsa. Non solo i giapponesi hanno lavorato sull'attuale M1, ma anche sul V4 e parallelamente al progetto 2027 con i nuovi regolamenti: "Abbiamo portato avanti lo sviluppi di due progetti e anche iniziando a pensare a quello 2027 – la chiusura di Meregalli – Il dispendio di risorse è incredibile e il primo pensiero va al 2027. Ci può essere maggior equilibrio? Penso che chi ha già un vantaggio possa portarlo avanti". Per quanto riguarda il mondiale 2025, il prossimo appuntamento sarà in Asia proprio a casa delle giapponesi. Protagonista il tracciato di Motegi dal 26 al 28 settembre dove Marc Marquez potrebbe chiudere la contesa mondiale. Sempre che sia mai stata aperta…