MotoGp al Mugello, Bagnaia: “Uno dei tracciati più belli del mondo”

Mugello 19 giugno 2025 – E’ arrivato il tanto atteso gp di casa per i ducatisti e gli italiani. Il Mugello mette l’abito da festa e da venerdì 20 a domenica 22 ci sarà il gp d’Italia del motomondiale, con gli appuntamenti più attesi fissati per sabato alle 15 con la Sprint Race e domenica alle 14 con la gara lunga della top class. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e da non fallire per Pecco Bagnaia, che sembra aver trovato una via di uscita dal tunnel dopo il podio di Aragon. I dischi freno maggiorati, qualche accorgimento tecnico, poi i test del lunedì post gara: indicazioni positive per il numero 63 che proverà a ripetere i risultati degli ultimi tre anni. Poi c’è Marc Marquez, al debutto al Mugello con i colori ufficiali Ducati e un margine in classifica di quasi 100 punti sul compagno di squadra, ma Pecco proverà a mandare un segnale in vista della seconda parte di stagione.

Bagnaia: “Mugello circuito impressionante”

Pecco Bagnaia sa come si fa al Mugello. E’ il tracciato di casa, uno dei suoi preferiti esattamente come il maestro Valentino Rossi, e i risultati parlano chiaro. Il numero 63 ha vinto le ultime tre gare domenicali e negli ultimi due anni ci ha messo la vittoria anche in Sprint Race. Di fatto, Pecco ha vinto le ultime cinque gare sul tracciato toscano. Il 2025, però, è stato fin qui un anno difficile e in cui Bagnaia ha faticato oltremodo a trovare feeling con al Gp25 e solo i recenti cambiamenti sembrano aver dato una rotta corretta di lavoro. Si va a caccia di conferme su un tracciato amico: “Non vedo l’ora di scendere in pista – le parole di Pecco – Al Mugello sono sempre stato veloce e competitivo e poi c’è un tifo speciale. Siamo tornati sul podio e il morale è risalito, ci voleva. Il Mugello è uno dei tracciati più belli al mondo e con curve impressionanti. Non lasceremo nulla di intentato”. Dall’altra parte c’è Marc Marquez, che al Mugello ha vinto una sola volta in top class nel 2014, mentre in Moto 3 aveva trionfato nel 2010 e in Moto 2 nel 2011. Insomma, se Aragon era il suo tracciato, decisamente meno lo è il Mugello. Lo spagnolo, infatti, predica calma dopo il dominio del Motorland di due settimane fa: “Arriviamo da un gp perfetto e non sarà facile ripetersi al Mugello – il commento di Marc – Sono sicuro che tanti piloti andranno forte su questo tracciato ma siamo in grado di dire la nostra. Il momento di forma è buono”. Per il numero 93, e otto volte campione del mondo, anche il debutto con i colori ufficiali Ducati davanti a tanti tifosi rossi: “Sarà una bella emozione scendere in pista davanti ai ducatisti e il tracciato del Mugello, per caratteristiche, può esaltare le doti della Desmosedici. Sarà una settimana impegnativa ma possiamo fare bene”. Da venerdì via alla sfida.

