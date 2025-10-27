MotoGp, Alex Marquez felice e al servizio di Ducati: “Se hanno bisogno sono qui”

Roma, 27 ottobre 2025 – Un fantastico tris per il team Gresini. Vittoria di Alex Marquez in gara lunga, e secondo posto nel mondiale piloti, poi il titolo per i team indipendenti che si somma a quello di rookie of the year da parte di Fermin Aldeguer. Un 2025 spaziale per Gresini che infatti si è guadagnata, per il 2026, una moto aggiornata e uguale a quelle ufficiali. Un premio per nulla di consolazione, ma proprio meritato per il grande lavoro svolto dalla squdra italiana che l’anno scorso, inoltre, ha contribuito a rilanciare Marc Marquez, oggi campione del mondo con il team Lenovo Ducati. Alex Marquez dunque ai vertici della Moto gp e un Fermin Aldeguer che promette di essere un grande talento. Il futuro di Gresini è assicurato, con ambizioni in forte rialzo.

Alex parla chiaro: “Sono a disposizione di Ducati”

Una vittoria inequivocabile quella di ieri, sostanzialmente quasi in solitaria nonostante Pecco Bagnaia, fino alla foratura, fosse rimasto a una distanza ravvicinata, ma senza mai dare la sensazione di poter attaccare. Così, trionfo di Alex in uno dei gp senza il fratello, che tornerà in pista solo nella nuova stagione. La maturità è stata raggiunta ed è a disposizione di Borgo Panigale: “Quest’anno abbiamo tutto sotto controllo, il secondo posto nel mondiale, il titolo indipendenti e ho già detto a Ducati che se hanno bisogno di provare qualcosa sono a disposizione. È importante per il prossimo anno”. Ecco, il 2026. Marquez usufruirà di una moto aggiornata e allora chissà che non possa pure pensare di giocarsi il titolo piloti con il fratello Marc. Prima, però, due circuiti che piacciono ad Alex tra Portimao e Valencia: “Mi trovo bene lì, torniamo in Europa davanti ai nostri tifosi e vogliamo concludere l’anno nel migliore dei modi”.

Una vittoria, quella di ieri a Sepang, maturata da un venerdì difficile e con due cadute. Sembrava fosse impossibile per Alex raddrizzare la situazione e il feeling, invece il lavoro con la squadra ha dato grandi risultati: “Abbiamo adattato la moto, avevamo iniziato con un ibrido rispetto ai test di febbraio, ma non riuscivo ad adattarmi. Avevo aspettative alte ed è stato un errore, così siamo tornati indietro e con pazienza abbiamo sistemato la moto”. E vincere dopo un inizio difficile dà una particolare soddisfazione. Il venerdì, Alex sembrava fuori dai giochi per il successo: “Non era stato un buon weekend con due cadute, ma la strategia della domenica è stata intelligente. Sono stato aggressivo per poter prendere il comando e sapevo che con le temperature sarebbe stata la chiave”. Ora gran finale di stagione tra Portimao e Valencia, poi test e vacanze per riprendere con i test pre stagionali 2026. Sono le ultime curve e Alex inizia a sognare verso la prossima stagione.