Motogp, Aprilia e il messaggio a Martin: “Abbiamo una moto che può vincere”

Bologna, 26 maggio 2025 – Un avvio di stagione difficile, con i ripetuti infortuni di Jorge Martin, poi i risultati sotto tono e infine anche i rumors sulla possibilità che il campione del mondo potesse rompere anticipatamente il contratto con Noale. Aprilia prima ha risposto con un comunicato ufficiale: “C’è un contratto valido”, poi con una incredibile vittoria in pista grazie a Marco Bezzecchi e al guasto di Fabio Quartararo. Una bella domenica per Massimo Rivola, che potuto in parte placare la situazione di tensione dei giorni scorsi. Contestualmente, il messaggio a Jorge: puoi vincere anche con noi.

Rivola: “Abbiamo una moto con cui si può vincere”

Una domenica da ricordare e che serviva per il morale di Aprilia, inficiato dalle tre cadute di Jorge Martin, ovvero l'investimento principale del mercato piloti, e da risultati non all’altezza nei primi gp, per finire con il tentativo di Honda di prelevare il campione del mondo. Jorge Martin e Aprilia hanno un contatto in essere fino al 2026, ma nei giorni scorsi si era mormorato di una chiusura anticipata, smentita dall’azienda, con l’iridato corteggiato sul mercato. Insomma, una situazione niente affatto facile. Eppure, è arrivata una vittoria importante con Marco Bezzecchi in quel di Silverstone e Massimo Rivola, il capo di Aprilia, ha voluto mandare un messaggio chiaro a Martin: “Abbiamo una moto che può vincere anche con Jorge”, le parole del dirigente. Noale, dunque, c’è: “La fabbrica sta lavorando sodo – ancora Rivola – Mandiamo il messaggio che la moto è pronta a vincere e vogliamo farlo anche con Jorge, che aspettiamo a braccia aperte. Quando un pilota cade e ha così tanta sfortuna dobbiamo avere il massimo rispetto. Gli faremo capire che questo è il posto giusto per lui”. Aprilia, dunque, è riuscita a tenere la barra dritta nonostante la sfortuna e le difficoltà e ora punta a risalire la classifica per fissarsi in pianta stabile ai vertici. Rivola ci conta: “E’ stato un periodo difficile per quello che è successo a Martin, pensavamo di aver fatto un buon lavoro a Noale ma non eravamo riusciti a dimostrarlo. Questa vittoria ci serviva e ci aiuta a capire le prestazioni. Vedo il bicchiere mezzo pieno”. Nel mezzo, pure il Martin-gate, con la voce che lo dava in uscita anticipata dal contratto e che ha costretto Aprilia a diramare nei giorni scorsi una nota ufficiale: “Aprilia Racing smentisce l’esistenza di trattative tra le parti per la modifica della durata del contratto che resta quella originariamente concordata e non commenta questioni che non la riguardano direttamente, ma si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto: un tale comportamento sarebbe del resto illegittimo". Il riferimento, secondo i rumors del paddock, sarebbe riferito a Honda, che è a caccia di un pilota di livello per la sua risalita. Nel frattempo, anche Jorge Martin ha fatto emergere il suo pensiero, ma non sulla questione: “Presto darò la mia versione della storia. Sono state settimane difficili dal punto di vista personale, grazie a tutti coloro che mi sostengono”, le brevi parole dello spagnolo. Ora una prima prova del nove ad Aragon tra due settimane. Leggi anche - Moto go Silverstone, le pagelle di Riccardo Galli