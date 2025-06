MotoGp Aragon: vince Marc Marquez davanti ad Alex, Bagnaia terzo. La classifica

Aragon 8 giugno 2025 - Ancora Marquez, sempre Marc Marquez. Il Motorland di Aragon è un circuito a lui molto caro e lo dimostra anche la domenica dominando il Gran Premio di Aragon. Davanti alla prima curva e sempre fino alla bandiera a scacchi, il catalano dopo tre gare di astinenza trova la quarta vittoria stagionale nelle corse della domenica. Battuto il fratello Alex, secondo nella corsa, così come nel Mondiale, mentre Bagnaia porta per la prima volta nel weekend il Tricolore sul podio concludendo al terzo posto. Molto bene ancora Bezzecchi in gara, ottavo al traguardo, proprio come nella sprint race, mentre brilla il talento di Acosta sulla KTM al quarto posto.

La gara

Parte bene Marc Marquez dalla pole position, il quale difende il proprio primato dall'attacco del fratello Alex. Tante difficoltà invece per Morbidelli, infilato da Bagnaia al terzo posto e superato anche dalla partenza a fionda delle due KTM, con Acosta quarto e Binder quinto. Dietro scorrono senza particolari contatti tutte le moto. Parte da subito la rimonta di Bezzecchi con la sua Aprilia, già quindicesimo nello spazio di pochissimi giri dal via. Mir il primo delle Honda al decimo posto, subito dietro a Quartararo, il primo delle Yamaha.

La gara non vive molti sussulti, è una sfida basata sul ritmo, dove si cerca di pressare l'avversario per costringerlo a commettere alcuni errori e aprire eventualmente lo spazio per il sorpasso. Aldeguer con la sua Ducati del team Gresini si trova in lotta con le due moto del team VR 46 di Morbidelli e Di Giannantonio, dove l'italo-brasiliano riesce a passare in sesta posizione, mentre il romano resta ottavo. Davanti si accende la lotta tra Acosta e Bagnaia. Lo spagnolo per circa un paio di giri prova con insistenza a mettere le proprie ruote davanti al pilota italiano, ma il numero 63 si difende benissimo, prima poi di riuscire a costruire il margine necessario per evitare attacchi futuri.

Il ritmo di Marc Marquez è impareggiabile. Il pilota catalano firma il nuovo record sul giro veloce in gara, abbassando di decimo in decimo il record appartenente a Luca Marini, fino a quasi un secondo meglio. Nessuno riesce neanche a sfiorare il suo ritmo, ma ci prova Bagnaia con coraggio. Il pilota italiano infatti dopo essersi scrollato di dosso Acosta prova a prendere Alex Marquez, ingaggiandolo nella lotta per il secondo posto. Dietro di loro cade al giro 12 Brad Binder con la sua KTM, così come aveva fatto tre giri prima Zarco e come fa anche Quartararo nella tornata successiva.

Si accende la lotta per il quinto posto tra Morbidelli e Aldeguer, con un paio di spalla a spalla da distanza molto ravvicinata e qualche cortese carenata. Il primo confronto lo vince il pilota italiano, ma lo spagnolo non demorde e resta a contatto. Dietro di loro invece precipita la prestazione di Di Giannantonio, superato anche da Mir e da un super Bezzecchi, capace di replicare anche nella gara lunga la super rimonta della sprint. Ritmo elevatissimo per il pilota di Aprilia, peccato davvero per le qualifiche, che troppo spesso quest'anno gli stanno precludendo la chance di lottare anche per il podio o la vittoria, come successo nell'ultima gara a Silverstone. Risalita del pilota romagnolo facilitata anche dalla caduta di Viñales, il quale si stende sull'ultimo curvone prima del traguardo a ormai pochi giri dal termine.

Solitario, dominante, sempre più solo in vetta al Mondiale, così come solo è stato in vetta a questa gara, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon, davanti al fratello Alex e Bagnaia, il quale riprende un pizzico di fiducia, portando la prima bandiera italiana del weekend sul podio. Acosta chiude una grande gara al quarto posto, mentre Morbidelli vince la rinnovata sfida con Aldeguer per la quinta posizione. Bene Mir settimo con la sua Honda, davanti a Bezzecchi con la Aprilia. In classifica mondiale il numero 93 della Ducati ufficiale porta a 37 i punti di margine sul fratello, mentre Bagnaia resta solo al terzo posto a quasi cento punti di distacco.

Le classifiche

M. Marquez (Ducati) 41:11.195, A. Marquez (Ducati), Bagnaia (Ducati), Acosta (KTM), Morbidelli (Ducati), Aldeguer (Ducati), Mir (Honda), Bezzecchi (Aprilia), Di Giannantonio (Ducati), R. Fernandez (Aprilia), Rins (Yamaha), Bastianini (KTM), A. Fernandez (Yamaha), Miller (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Chantra (Honda), Savadori (Aprilia), Viñales out (KTM), Quartararo out (Yamaha), Binder out (KTM), Zarco out (Honda).

Classifica Mondiale piloti:

M. Marquez (Ducati) 233, A. Marquez (Ducati) 201, Bagnaia (Ducati) 140, Morbidelli (Ducati) 115, Di Giannantonio (Ducati) 99, Zarco (Honda) 97, Bezzecchi (Aprilia) 79, Acosta (KTM) 76, Aldeguer (Ducati) 73, Quartararo (Yamaha) 59, Viñales (KTM) 48, Ogura (Aprilia) 43, Marini (Honda) 37, Binder (KTM) 35, Bastianini (KTM) 35, Miller (Yamaha) 31, Rins (Yamaha) 31, Mir (Honda) 27, R. Fernandez (Aprilia) 25, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 6, Oliveira (Yamaha) 2.

Classifica Mondiale costruttori:

Ducati 282, Honda 119, KTM 106, Aprilia 103, Yamaha 89.

Moto2: Öncü batte Moreira per tre millesimi, Canet aggancia Gonzalez in vetta al Mondiale

All'ultimo respiro, all'ultima curva, pochi millimetri, un battito di ciglia e si assegna la vittoria. La differenza tra il primo e il secondo posto nella gara di Moto2 del Motorland di Aragon è pressoché nulla, ma basta per permettere a Deniz Öncü di festeggiare il suo primo successo nella categoria. Il pilota turco batte di tre millesimi il brasiliano Moreira al termine di una gara molto divertente, condotta in larga parte dal belga Baltus, terzo poi al traguardo, prima di questo bellissimo duello in vetta, deciso solo sul rettilineo del traguardo. Buona gara per Canet, il quale però non riesce a restare con il gruppo dei primi, affrontando un rapido crollo della gomma nel finale. Il suo sesto posto però gli permette di agganciare Manuel Gonzalez, solo nono nel GP, in vetta alla classifica Mondiale a quota 118 punti.

Risultati Moto2 GP di Aragon: 1 Öncü, 2 Moreira, 3 Baltus, 4 Agius, 5 Salac, 17 Arbolino, 18 Vietti.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 118, Canet 118, Moreira 90, Baltus 89, Dixon 85, Vietti 52, Arbolino 31.

Moto3: prima vittoria per Muñoz, Lunetta sfiora il podio ma chiude quinto

Gara emozionante come sempre in Moto3 e primo successo in carriera nel motomondiale per David Muñoz. Il pilota sivigliano lotta nelle posizioni di vertice fin dall'avvio della gara e all'ultima curva riesce ad aver ragione di un super Quiles e aggiudicarsi il Gran Premio di Aragon. Altro dominio spagnolo nella classe di introduzione al Motomondiale, con Carpe a completare il podio davanti ad Almansa e il Luca Lunetta. Il pilota italiano lotta e riesce anche a concludere un paio di giri in vetta, ma nelle ultime due tornate perde contatto con le prime posizioni e non riesce a conquistare il podio nel rush finale. Guida la gara per due terzi di essa il leader del Mondiale Rueda, il quale però poi finisce nella mischia e chiude la gara solo all'ottavo posto.

Risultati Moto3 GP di Aragon: 1 Muñoz, 2 Quiles, 3 Carpe, 4 Almansa, 5 Lunetta, 15 Foggia, 17 Carraro, 18 Rossi, 19 Pini, Nepa out.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 147, Piqueras 97, Kelso 86, Carpe 85, Furusato 67, Lunetta 63, Bertelle 40, Foggia 33, Nepa 29, Pini 29, Rossi 20, Carraro 15.