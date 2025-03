MotoGp Argentina 2025: i fratelli Marquez favoriti, Bagnaia insegue

Termas de Rio Hondo, 16 marzo 2025 – Non c’è storia in queste prime battute di motomondiale 2025. I fratelli Marquez viaggiano forte e sono una spanna sopra tutti. Anche in Argentina, sulla scia di quanto fatto in Thailandia, il duopolio familiare si conferma, con pole position di Marc e vittoria in Sprint Race davanti al fratello, l’unico capace di rimanere a pochi decimi di distanza, mentre Pecco Bagnaia insegue a due secondi, sempre con un paio di decimi da recuperare sul passo gara. Insomma, si preannuncia un monologo in famiglia. Dietro, sorprende la Honda di Zarco che sembra in grado di giocarsi posizioni importanti con le due Ducati Pertamina e l’Aprilia di Bezzecchi. Il mondiale ha ora un favorito chiaro.

I favoriti e le strategie

Spartito nitido per la gara domenicale. Marc Marquez ha dominato il venerdì, conquistato il sabato e si prepara a comandare pure la domenica. Il numero 93 è più forte sul passo e sembra giocare al gatto col topo, con un decimo sul fratello e almeno 2-3 su Bagnaia. Senza errori in partenza o durante la gara nessuno potrà togliergli la quarta vittoria consecutiva tra domenica e sabato. Dietro, il fratello Alex può tenere la scia ma non ha ancora la credibilità necessaria per tentare un duello all’ultimo sangue e, tutto sommato, portare Gresini sul podio può andare bene. Per la terza piazza si candida Bagnaia, a meno che la notte non abbia portato due decimi in meno sul passo per tentare una poco probabile lotta alla vittoria.

Per quanto riguarda il resto dello schieramento, attenzione alla Honda di Johann Zarco che in Sprint Race ha avuto lo stesso passo di Bagnaia e potrebbe pure giocarsi il podio. Protagonisti per la top five possono essere anche Morbidelli e Di Giannantonio per VR 46 e Bezzecchi per Aprilia ufficiale. Acosta e Quartararo, invece, soffrono di degrado e la sprint li ha visti retrocedere dopo una buona partenza. KTM e Yamaha appaiono oggi le due moto più in ritardo sulla griglia. Sulle strategie di gara, massima attenzione sulla gomma posteriore. In Sprint è stata adottata la morbida, ma in gara lunga qualcuno potrebbe tentare la carta della media per cautelarsi in ottica degrado nella seconda parte di gara.

La griglia di partenza

Fila 1 M.Marquez A.Marquez J.Zarco

Fila 2 F.Bagnaia P.Acosta F. Di Giannantonio

Fila 3 F.Quartararo F.Morbidelli M.Bezzecchi

Fila 4 J.Mir B.Binder A.Rins

Fila 5 J.Miller F.Aldeguer A.Ogura

Fila 6 L.Marini M.Oliveira R.Fernandez

Fila 7 S.Chantra M.Vinales E.Bastianini

Fila 8 L.Savadori

Dove vederla in tv

La gara del gran premio di Argentina si disputa domenica 16 marzo con orario di partenza alle 19 del pomeriggio italiano con diretta su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Now Tv. Differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle 21.30. Telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini.